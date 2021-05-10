Во Львове с седьмого этажа общежития выпала чемпионка Украины по пауэрлифтингу

Во вторник, 8 июня, с седьмого этажа общежития технико-экономического колледжа "Львовской политехники", что на улице Лисеницкой, выпала и насмерть разбилась девушка.

Как выяснилось, это была перспективная 17-летняя спортсменка Ирина Квас.

О ее смерти написала в Фейсбуке Львовская областная федерация пауэрлифтинга.

"Львовская областная федерация пауэрлифтинга выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и тренеру многократного призера чемпионатов Украины, победителя чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лежа Квас Ирины, которая сегодня трагически погибла. Сложно осознать то, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!" - сказано в записи.

По данным полиции, происшествие произошло около 6:30. Следователи Львовского городского управления полиции предварительно установили, что Ирина умерла от травм, полученных вследствие падения. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Ирина родилась в городе Яворов, где училась в детско-юношеской спортивной школе. Профессионально заниматься спортом она начала в 11 лет и неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. А 2019 году 15-летняя Ирина завоевала золото чемпионата Украины, присев со штангой весом 125 килограммов, выполнив жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами. В мае 2021 года на чемпионате Украины по пауэрлифтингу Квас завоевала 3-е место в весовой категории до 63 кг с результатом 235 кг.