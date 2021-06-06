Появилось видео, как мужчина встал с инвалидной коляски для участия в драке

В Киевской области, человек в инвалидной коляске встал на ноги и стал участником драки.

Соответствующее видео обнародовал местный Telegram-канал "Киев Оперативный" во вторник, 8 июня.

В частности, очевидцы сняли на телефон, как во время разборок в городе Вишневое, что в Киевской области, мужчина встал с инвалидной коляски и начал помогать товарищам.

В данный момент подробности столкновения, которое попало на камеру, неизвестны. Судя по всему, ее участники были нетрезвыми. О состоянии здоровья героя видеоролика информации также нет.