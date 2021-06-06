В России задержали YouTube-блогера Юрия Хованского. Его подозревают в оправдании терроризма

Вечером во вторник, 8 июня, в России задержали блогера Юрия Хованского.

В его квартире в Санкт-Петербурге прошли обыски, а самого его увезли в отдел полиции.

Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Проверку проводил Центр "Э" МВД России (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел - Ред.). Силовики пришли к блогеру вечером 8 июня, обыски проходили до 02:00.

Блогера увезли в отдел полиции, возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

По предварительной информации, причиной возбуждения дела против Хованского стал ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". В композиции он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Видео было опубликовано около года назад на официальном YouTube-канале.