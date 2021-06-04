 

Распоряжение обменять армянских пленных на собственного сына дал Пашинян

События Сегодня, 12:2764
Распоряжение обменять армянских пленных на собственного сына дал Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал распоряжения соответствующим органам официально предложить Баку обменять его сына Ашота на всех пленников.

Об этом сообщает "Спутник Армении" в среду, 9 июня.

Во время встречи со своими сторонниками в общине Мец Манташ Ширакской области, Никола Пашинян рассказал что поручил предложить Азербайджану вернуть всех пленных взамен на его сына, который готов стать заложником. При это он уточнил, что это не единственный шаг, а ведется работа по возвращению пленных.

"Мой сын готов отправиться в Баку в качестве заложника при условии возвращения всех наших пленников. Но я хочу, чтобы вы не думали вдруг, что это единственный инструмент или отчаянный шаг для решения проблемы наших пленников, в этот период ведется большая интенсивная работа", - заявил Пашинян.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Пашинян, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

О скором старте вакционного туризма в Россию объявил Путин
О скором старте вакционного туризма в Россию объявил Путин
4-июн-2021, 17:02
Провести обмен пленными предложила Украина
Провести обмен пленными предложила Украина
21-мая-2021, 16:10
Уголовное дело по похищению судьи Чауса открыла СБУ
Уголовное дело по похищению судьи Чауса открыла СБУ
8-мая-2021, 08:40
Как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны
Как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны
3-мая-2021, 13:33
В отставку с поста премьера Армении подал Никол Пашинян
В отставку с поста премьера Армении подал Никол Пашинян
25-апр-2021, 11:43

Последние новости

16:09
События
В Киеве возобновили движение транспорта через мост Метро после сообщения о минировании
15:44
События
Нормы по беспошлинному ввозу товаров в Украину Кабмин хочет урезать вдвое
14:52
События
Как турецкий авторитет обвинил окружение Эрдогана в связях с мафией
12:32
События
Количество атак на журналистов за последний год увеличилось более чем в 2 раза в постсоветских странах
12:30
Политика
На Донбасс поехал Зеленский
12:27
События
Распоряжение обменять армянских пленных на собственного сына дал Пашинян
12:20
События
В России задержали YouTube-блогера Юрия Хованского. Его подозревают в оправдании терроризма
10:17
События
Появилось видео, как мужчина встал с инвалидной коляски для участия в драке
10:11
События
Во Львове с седьмого этажа общежития выпала чемпионка Украины по пауэрлифтингу
10:08
Политика
Без кредитов МВФ Украина может жить в течение трех лет
10:06
События
Как Байден готовится к своему первому зарубежному турне рассказали в Белом доме
10:05
События
В зоне отчуждения показали фото жеребят лошадей Пржевальского на окраине Чернобыля
10:01
События
Как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар
09:55
События
Видео с "Буком" показали на заседании суда в Нидерландах по делу МН17
09:10
События
Свежие данные о числе вынужденных переселенцев в Украине показал Минсоц
09:02
События
В штате Вашингтон выдают марихуану за прививку от коронавируса
08:16
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 июня 2021
Вчера, 2021-06-08
20:48
События
Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе
20:46
Политика
Что делать после окончания строительства "Северного потока-2" решают в США
20:43
Экономика
К росту в ожидании восстановления спроса вернулись мировые цены на нефть

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 июня 20214934
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 июня 20212736
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 июня 20211888
"Ты же Оболонский, куда ты прешься?". Почему Шуфрич послал Тищенко с трибуны Рады на венгерском языке1286
Видео с "Буком" показали на заседании суда в Нидерландах по делу МН17783
В Китае назвали два сюрприза от Путина перед встречей с Байденом525
В Раде компенсацию за аренду жилья в Киеве получают 67 миллионеров-"слуг народа"449

Досуг

Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автокраны МАЗ полностью удовлетворяют потребности покупателей. Все модели отличаются хорошими грузовысотными характеристиками и имеют надежные основные узлы.
Сегодня, 08:4878
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
В последнее время спрос на недвижимость в Испании активно возрастает. Если вы решили инвестировать именно в данную область, это будет очень хорошим вложением. Почему можно так сказать?
Вчера, 21:00129
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
На сегодняшний день модные дома предлагают безумное количество костюмов для работы, путешествий, отдыха вечером, прогулок днём и т.д. В ассортименте, как правило, бывают различные комплекты с шортами, юбками и брюками.
Вчера, 17:17121
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Если хочется путешествовать без препятствий и жить заграницей, специалисты Zeusdoc предлагают гражданство ЕС. Среди стран с простой процедурой регистрации и получения гражданства выделяют Румынию.
Вчера, 12:11150
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Тепловизор - это светооптическое устройство, способное преобразовывать тепловую энергию, выделяемую живыми существами и предметами, в изображение. Все объекты, оказавшиеся в поле зрения тепловизора, отображаются на дисплее.
Вчера, 11:01143
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Жидкие обои появились не так давно, но практически сразу стали популярными у дизайнеров. Это уникальный материал, с помощью которого можно отделывать не только стены, но и потолки.
7-июн-2021, 18:35230

События

В Киеве возобновили движение транспорта через мост Метро после сообщения о минировании
В Киеве возобновили движение транспорта через мост Метро после сообщения о минировании
На месте работали правоохранители и специалисты взрыво-технической службы, они искали взрывчатку.
Сегодня, 16:0947
Нормы по беспошлинному ввозу товаров в Украину Кабмин хочет урезать вдвое
Нормы по беспошлинному ввозу товаров в Украину Кабмин хочет урезать вдвое
Правительство одобрило законопроект, который внесет ряд изменений в таможенные пошлины.
Сегодня, 15:4441
Как турецкий авторитет обвинил окружение Эрдогана в связях с мафией
Как турецкий авторитет обвинил окружение Эрдогана в связях с мафией
Пока в Украине СНБО вводит санкции против воров в законе, в Турции борьба властей и авторитетов перешла в плоскость публичных разборок в YouTube.
Сегодня, 14:5257
Количество атак на журналистов за последний год увеличилось более чем в 2 раза в постсоветских странах
Количество атак на журналистов за последний год увеличилось более чем в 2 раза в постсоветских странах
Во вторник, 8 июня, в Лондоне состоялась онлайн-презентация доклада "Атаки на журналистов, блогеров и работников СМИ в 12 постсоветских стран по 2020-й год", среди которых и Украина.
Сегодня, 12:3274
Распоряжение обменять армянских пленных на собственного сына дал Пашинян
Распоряжение обменять армянских пленных на собственного сына дал Пашинян
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал распоряжения соответствующим органам официально предложить Баку обменять его сына Ашота на всех пленников.
Сегодня, 12:2776
В России задержали YouTube-блогера Юрия Хованского. Его подозревают в оправдании терроризма
В России задержали YouTube-блогера Юрия Хованского. Его подозревают в оправдании терроризма
Вечером во вторник, 8 июня, в России задержали блогера Юрия Хованского.
Сегодня, 12:2082
7 Днів