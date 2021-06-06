В Киеве возобновили движение транспорта через мост Метро после сообщения о минировании.

На месте работали правоохранители и специалисты взрыво-технической службы, они искали взрывчатку.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал "Стране" подробности минирования моста Метро.

"В 13:05 от дежурного по городу поступил вызов, что в Печерском районе между мостом метро и съездом с Парковой аллеи на расстоянии около 15 метров от дороги у забора пешеходной дорожки на набережной реки Днепр лежит подозрительный предмет с мобильным телефоном и проводами. Прибыв на место происшествия проведя его осмотр установлено, что предмет состоял из АКБ солнечной батареи и моб. телефона lenovo. Взрывных устройств и веществ не обнаружено", — сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

По итогам поисков полиция на месте нашла мобильный телефон и аккумулятор, обмотанный скотчем. Фото найденных предметов сделал корреспондент "Страны"

Поиски взрывчатки продолжались до 15:05. Движение по мосту полностью восстановлено.

Отметим, что подобные инциденты на этом мосту в Киеве происходят не впервые.