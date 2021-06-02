Войска из Афганистана после завершения миссии НАТО вывела Украина

Военнослужащие ВСУ во время операции выполняли обязанности штабных офицеров, вели инженерную разведку и занимались обезвреживанием взрывоопасных предметов.

Украина вывела свои войска из Афганистана после участия в миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission). Все украинские военнослужащие вернулись на Родину с 1 по 5 июня рейсом самолета Воздушных сил Украины ИЛ-76МД. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных силу Украины (ВСУ).

В составе миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане был 21 военнослужащий ВСУ. Среди задач украинских бойцов было:

выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе миссии РП-А;

ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности;

выполнение мероприятий по противодействию применения самодельных взрывных устройств и обезвреживанию взрывоопасных предметов;

дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования.

Полученный опыт украинские военнослужащие будут использовать, в том числе, для противодействия агрессии РФ на Донбассе.

Отмечается, что плановое возвращение украинских военных состоялось согласно решению стороны НАТО касательно завершения деятельности миссии "Решительная поддержка". Его приняли 14 апреля 2021 по результатам заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД и Минобороны стран-контрибуторов операции.

Миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года в рамках реализации решения саммита НАТО, который прошел в мае 2012 года, касательно помощи правительству Афганистана поддержки в развитии местной армии.