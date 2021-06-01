Платежки украинцев за год увеличились почти на 60%, а тарифы поднялись на 35%

Государственная служба статистики опубликовала данные о коммунальных платежах за апрель 2021 года.

Из них следует, что в том месяце за коммуналку украинцам начислили на 6,4 миллиарда гривен больше, чем в апреле 2020-го.

Информация появилась на сайте Госстатат 9 июня.

Как видно из графика, если в апреле прошлого года начисления за коммунальные услуги составили 11,4 миллиарда гривен, то в нынешнем году - 17,8 миллиардов. То есть сумма начислений выросла на 56,1%.

При этом на конец апреля 2021 года задолженность населения составила:

по оплате за поставки и распределение природного газа - 28,6 млрд грн;

за поставки тепловой энергии и горячей воды - 25,4 млрд грн;

за поставки и распределение электрической энергии - 7,6 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,2 млрд грн;

за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грна;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Однако население уплатило за отчетный месяц 22,7 млрд грн - это 127,3% начисленных за этот период сумм.

График показывает, что задолженность за коммуналку в апреле снижалась второй месяц подряд. Если по итогам марта она уменьшилась на 2,8 млрд грн, то в апреле - на 5 млрд грн. К началу мая она составила 74,3 млрд грн.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%. За год тарифы поднялись на 35,3%.