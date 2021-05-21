Передать ей лишние вакцины от коронавируса Украина попросила Германию

Украина попросила Германию рассмотреть вопрос о передачи ей избытка вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине в среду.

"Я обратился к Хайко с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества избыточных вакцин, которые имеет Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос", - сказал Кулеба.

По словам Мааса, через европейский механизм защиты от катастроф Германия передаст Украине аппараты искусственного дыхания и технику.

"Мы являемся вторым донором по количеству вложенных средств в систему COVAX. Мы рады, что 20 млн доз вакцины мы сможем передать и будем увеличивать эту цифру", - добавил Маас.