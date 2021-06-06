 

В Женеве закроют улицы и запретят полеты беспилотников из-за встречи Путина и Байдена

События Вчера, 22:3952
В Женеве закроют улицы и запретят полеты беспилотников из-за встречи Путина и Байдена

Власти Женевы в связи с проведением 16 июня встречи президентов России и США ввели несколько запретов.

Так, над городом нельзя будет запускать беспилотные летательные аппараты, а движение по отдельным улицам заблокируют.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кантональное правительство - Государственный совет.

"С 6:00 14 июня по 24:00 17 июня полеты над всей территорией Республики и кантона Женева и над женевскими водами запрещены для всех воздушных беспилотных аппаратов", - говорится в постановлении правительства.

В зону безопасности, где будет действовать особый режим контроля, включены набережные Женевского озера и парки "Ла-Гранж" и "О-Вив", где, как ожидается, встретятся Джо Байден и Владимир Путин. Причем парки будут закрыты с 11 по 17 июня.

В сам день встречи с четырех часов утра до полуночи будет заблокировано автомобильное движение на некоторых улицах, а также закрыт доступ для пешеходов. Местным фирмам рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу. Попасть в закрытые районы можно будет только местным жителям при предъявлении подтверждающих документов, а также тем, у кого есть пропуск.

Кроме того, запрещена навигация на Женевском озере.

В течение всего дня 16 июня действует запрет на массовые манифестации на правой стороне Женевского озера, где находятся парки "Ла Гранж" и "О-Вив", а также в женевском пригороде Гран-Саконнэ, по территории которого проходит дорога из международного аэропорта в Женеву.

Государственный совет призвал граждан к ответственному поведению и пониманию ситуации, чтобы встреча могла пройти "в прекрасных условиях в соответствии с женевской традицией уважения, гостеприимства и диалога".

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Теги: news, новости, Украина, Женева, 7dniv, 7dnivinfo  
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