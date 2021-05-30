 

Из пасти крокодила в Мексике сестра вытащила под водой свою близняшку

События Сегодня, 09:5567
Из пасти крокодила в Мексике сестра вытащила под водой свою близняшку

В Мексике на двух сестер из Англии напал крокодил. Это произошло, когда девушки ныряли в лагуне недалеко от Пуэрто-Эскондидо.

Крокодил серьезно ранил одну из туристок и даже затащил ее под воду. Вторая бросилась спасать сестру и била крокодила, пока не вытащила родственницу из-под воды в лодку.

Об этом сообщает ВВС.

По данным журналистов, близнецы Мелисса и Джорджия работают в приюте для животных и занимаются дайвингом. Когда крокодил утащил Мелиссу под воду, сестра нырнула за ней, нашла ее под водой и попыталась вытащить в лодку.

Мелисса была без сознания, а крокодил кружил рядом и пытался отобрать добычу. Тогда Джорджия что есть силы ударила его по морде. Хищник сперва отступил, но потом возвращался еще трижды, но всякий раз Джорджия била его.

После этого обе сестры были госпитализированы. Мелиссу погрузили в искусственную кому. Доктора опасаются возможного заражения девушки через полученные раны какой-нибудь инфекцией: она могла попасть в кровь из воды или пасти животного. У девушки повреждено легкое.

Джорджия, вытащившая свою сестру из пасти крокодила, тоже принимает лекарства, чтобы избежать заражения.

Старшая сестра близняшек рассказывает прессе, что могла бы потерять одну сестру, если бы не героизм второй.

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Теги: news, новости, Украина, крокодил, Мексика, 7dniv, 7dnivinfo  
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