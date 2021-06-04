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События Сегодня, 09:57176
Сегодня уникальное Солнечное затмение. Кто в зоне риска, во сколько его увидят украинцы

Сегодня, 10 июня, случится Солнечное затмение.

Полностью оно будет видно на крайнем севере Канады и России, в Гренландии и Северном полюсе. На карте ниже серым отмечена эта небольшая зона. Зато частично - в форме кольца - затмение смогут увидеть в том числе жители жители Украины, Беларуси и РФ, Европы. 

В Киеве кольцевое Солнечное затмение появится на небе в 13:42 дня. В этот момент Луна "откусит" от Солнца примерно треть. Жители столицы и других городов страны будут наблюдать невооруженным глазом, без специальных приспособлений. Однако, чтобы уберечь зрение, лучше воспользоваться солнцезащитными очками с темными стеклами. 

Сегодня уникальное Солнечное затмение. Кто в зоне риска, во сколько его увидят украинцы

Затмение произойдет в день Новолуния. Это день - лучший в месяце для движения вперед и вверх. Неслучайно именно сегодня рекомендовано стричь волосы - они будут отрастить быстро и качественно. Можно запускать проекты, менять работу, переезжать и делать крупные покупки, оформлять документы, принимать финансовые решения.

Сегодня Луна будет в Близнецах. Знак этот интеллектуальный и одаренный. А потому сегодня можно принят решение о дальнейшим обучении, курсах, поступлении в учебные заведения, повышении квалификации, еще одной профессией. 

Близнецы известны еще и тем, что у них может внезапно меняться настроение. Они склонны к эмоциям и нервничать больше положенного. Потому сегодня следует задуматься о тех чертах характера, которые благоприятно отражаются на вас, вашей деятельности и окружающих. Закрепите их. А вот с отрицательными качествами постарайтесь бороться и исключите их полностью. 

Солнечное затмение - как отразится на людях, кто в зоне риска

Если у Солнечного затмения и негативная сторона. Оно может негативно сказаться на состоянии здоровья некоторых людей. А именно тех, кто болеет хроническими заболеваниями. В особенности - гипертоников и гипотоников.

Всему виной - ультрафиолет, который направится на Землю. Граждане могут чувствовать слабость, сонливость, быстро уставать. При этом люди, у которых наблюдаются расстройства нервной системы, не почувствуют затмение. 

Нужно помнить, что сегодня продолжается движение ретроградного Меркурия. В связке с Новолунием возможно возникновение волнительных ситуаций. Быть может, даже экстремальных, когда действовать надо очень быстро. В таких случаях руководствуйтесь в первую очередь холодной головой, а не горячим сердцем.

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Теги: news, новости, Украина, Солнечное, затмение, 7dniv, 7dnivinfo  
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