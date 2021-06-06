Британец принес в жертву двух сестер ради выигрыша в лотерею

В Великобритании произошла чудовищная трагедия. Здесь молодой парень принес в жертву дьяволу двух женщин, чтобы выиграть в лотерею крупную сумму.

Об этом передает британская газета The Mirror.

Как выяснилось в суде, трагедия произошла еще 5 июня. В парке в районе Уэмбли, расположенном на северо-западе Лондона, две сестры (46-летняя Биба Генри и 27-летняя Николь Смоллман - Ред.) устроили вечеринку по случаю дня рождения Бибы.

Они веселились и танцевали, пока на них не напал с ножом 19-летний Даниал Хусейн. Он расправился со своим жертвами и поместил их тела в живую садовую изгородь.

Полиция позже обнаружила в доме Хусейна написанную им от руки записку, в которой заключалась сделка с дьяволом, чтобы "принести в жертву" женщин ради крупного выигрыша.

Внутри этой записки были три лотерейных билета, которые заранее купил убийца.