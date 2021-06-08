Советник Байдена заявил что "с Меркель президент США будет говорить о "Северном потоке-2 и Украине"

Президент США Джо Байден вчера 9 июня начал свое турне по Европе в ходе которого проведет переговоры с лидерами стран ЕС и главой России Владимиром Путиным.

На встрече в Берлине с федеральным канцлером Ангелой Меркель, хозяин Белого дома обсудит проблематику трубопровода "Северный поток - 2" и его последствий для Европы и Украины.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, как передает "Укринформ".

"Я ожидаю, что вопрос "Северного потока - 2" будет поднят во время разговоров с немцами", - заявил Джейк Салливан.

Советник президента США также отметил, что не хотел бы объявлять определенные детали переговорного процесса с немецкой стороной, однако, по его словам, в Берлине "хорошо понимают беспокойство" Соединенных Штатов.

"Но мы хотим поговорить с ними о том, какие последствия будет иметь этот трубопровод для энергетической безопасности в Европе, а также для Украины", - отметил Джейк Салливан.