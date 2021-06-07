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События Сегодня, 11:4683
О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине

Сегодня, ровно за неделю до встречи с Джо Байденом в Женеве, Владимир Путин совершенно неожиданно дал интервью, которое целиком посвящено Украине. 

Выступление президента РФ не анонсировалось и, судя по обстановке, было дано "с колес". Журналист госканала "Россия 24" приветствовал президента на ледовой арене, на фоне пустых трибун и хоккейной каски. Но речь пошла не о спорте. 

"Мы в последние годы, к сожалению, к привыкли к специфическим новостям из Украины..." – начал корреспондент кремлевского пула. После этого стартовали большие монологи Путина, в которые местами вклинивался журналист. 

Две якорные темы интервью – законопроект о коренных народах Украины и потенциальное вступление Украины в НАТО. Более емко глава Кремля высказался о встрече с Зеленским – впервые рассказал, как именно Банковая хотела организовать переговоры. А также оценил форму сборной Украины по футболу, на которой изображена картой с Крымом. 

"Страна" цитирует главные высказывания президента России об Украине и анализирует их.

О законопроекте о коренных народах

Первым делом Владимир Путин прокомментировал законопроект о коренных народах Украины, авторство которого принадлежит Владимиру Зеленскому.

Согласно формулировке текста закона, русские в Украине не могут считаться коренным народом. Тогда как коренному народу предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. 

Свой ответ Путин начал с того, что посоветовал не забывать, как возникла украинская государственность.

"Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными. Это все в документах, они лежат в архивах", - сказал Путин.

Далее Путин максимально развернуто объяснил, почему относится к законопроекту Зеленского отрицательно. Причем, слова он особо не подбирал. 

Деление народов на коренные и некоренные Путин назвал абсолютно неприемлемым и противоречащим нормам гуманитарного права. "Это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии", – высказал свое мнение президент России.

По словам Путина, непонятно, как будут определять некоренные народы. 

"Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми? Им что, сейчас будут мерить черепа циркулем, как в нацистской Германии? Так как там определяли настоящего и ненастоящего арийца, сейчас так будут определять настоящего и ненастоящего украинца?!" – сказал Путин. 

Также президента России возмутил пункт законопроекта о том, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации в Украине. "А не коренные, значит, могут? В том числе и русские. А также румыны, поляки, венгры... Это же большой вопрос..."

По мнению Путина, никакой реакции европейских организаций на данный законопроект не будет. "С Украиной строятся отношения таким образом, что она рассматривается как антипод России. [А потому] Украину предпочитают не трогать... И в том числе не замечать свастики, с которой ходят неонацисты по городам Украины". 

Владимир Путин высказал мнение, что принятие законопроекта найдет серьезное отражение в украинском обществе. По его словам, согласно переписи населения советского периода, в Украине проживало много разных национальностей. "Никто же не захочет быть людьми второго сорта! Я уже не говорю про дискриминацию по языку и другим составляющим нормальной жизни человека", – говорит Путин. 

Вывод он делает такой: "Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может и миллионы, вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Это не может быть для нас безразличным". 

О встрече с Зеленским  

Второй вопрос – о встрече Путина с Зеленским. "Отталкиваясь от этого законопроекта о коренных народах, вам есть о чем говорить?" – так сформулировал журналист.

Президент России ответил: "Разумеется, нам – всегда есть о чем говорить, имея в виду, что мы - соседи. Сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона. А том, что когда мы спросили на уровне администрации президента, о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ. Не думаю, что это какой-то секрет. В целом предлагалось говорить о международной безопасности". 

По его мнению, международная безопасность - это важный аспект. "Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - добавил Путин. 

"Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних - это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в минских соглашениях и под ними стоят подписи непризнанных республик. Более, тогдашний президент Петр Порошенко настаивал, чтобы они поставили подписи. А представители Донбасса, кстати говоря, не хотели этого делать. Нам пришлось провести с ними большую работу. Мы убедили, что это целесообразно", - сказал Путин. 

Продолжил ответ на вопрос от так: "А теперь киевские не хотят с ними разговаривать. Более того, ведь Захарченко убили. Убили человека - руководителя одной из "республик". И тишина. Тоже об этом как бы никто не вспоминает. Это говорит о том, что желания выполнять минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет". 

Журналист уточнил, понятно ли, что Киев вкладывает в понятие "международная безопасность", которую хочет обсуждать? 

"Не очень понятно. Донбасс, может быть, [Зеленский] хотел с нами обсуждать... Есть глобальные вопросы [международной безопасности].  Каждый участник международного общения имеет право обсуждать их, в том числе и Украина. Но, прежде всего, нужно решить проблемные вопросы двустороннего характера". 

О форме украинских футболистов с Крымом на карте

Один вопрос, косвенно связанный со спортом, журналист "России 24" и Путин все-таки обсудили. А именно - форму сборной Украины по футболу на Евро-2020. На ней, напомним, нанесена карта Украины с Крымом. Корреспондент поинтересовался, задело ли это Путина. 

"Нет. Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием демократии. Демократия - это власть народа..." - ответил Путин. 

О потенциальном членстве Украины в НАТО

Потенциальное членство Украины в НАТО стало второй объемной темой после законопроекта о коренных народах, по которой высказался Владимир Путин. 

Корреспондент рассказал президенту России о "конфузе", который случился после недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Напомним, с сайта президента Украины утром после беседы была удалена фраза "президент США отметил важность предоставления Украине членства в НАТО" (подробнее об этом - в материале "Страны"). 

"Вы не раз давали понять, что Украина в НАТО - это красная линия. Что вы думаете об этом сейчас?" - спросил журналист. 

"Я так не говорил", - ответил Путин. 

"Но давали понять", - сказал журналист. 

"Каждый понимает, как считает нужным. Но что касается расширения НАТО, приближения инфраструктуры к российским границам - чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян. Вот смотрите. Было две волны расширения НАТО на Восток. И, заметьте, тогда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота в Украине. Отношения между Россией и Соединенными Штатами, отношения между Россией и коллективным Западом тогда были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими. И, тем не менее, все наши озабоченности были проигнорированы. Все предварительными договоренности - правда, они носили устный характер с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, - приняли забвение. Не хочется употреблять грубые слова, но просто наплевали на наши интересы", - начал Путин. 

Он сам себе задал вопрос: "О чем это говорит? Их интересы они ставят выше других народов, независимо от характера отношения с этим странами". 

Рассуждая о том, что США относятся к своим партнерам по НАТО, Путин кратко коснулся "Северного потока - 2".

"Вот только что более или менее разобрались с "Северным потоком - 2". А ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересом Федеративной республики Германии. Делали Штаты, потому что им было так выгодно. Но здесь уже дальше было бессмысленно сопротивляться и вводить санкции, потому что его достроили. Первая нитка готова! Вроде как отказались от таких санкций. Но идут так, и таким темпом, и туда, куда считают нужным. По сути, абсолютно игнорируя интересы других участников", - сказал Путин. 

Затем Путин вернулся к "красным линиям" - потенциальному членству Украины в НАТО. 

"Расширение НАТО и приближение инфраструктуры к границам имеет практическое значение. Почему? Вот Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении систем противоракетной обороны (ПРО). Но пусковые систем этих установок могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву. Причем, за очень короткое время: 15 минут - подлетное время до Москвы", - говорит Владимир Путин. 

Он предложил представить, что Украина станет членом НАТО. "Подлетное время от Харькова и от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов - размещение наших ракет на Кубе. Подлетное время до Вашингтона - 15 минут. А чтобы подлетное время сократилось до 7-10 минут, наши ракеты надо было бы разместить на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красные линии или нет?!"

Владимир Путин продолжил: "Кто-то вообще должен подумать? Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается".

При этом он предполагает, что все нынешние разговоры Запада о том, что Украину в НАТО брать не будут - это для отвода глаз. 

"Теперь по поводу предложения, связанного с планом вступления для Украины в НАТО. Да, я знаю, и вижу комментарии наших обозревателей, политиков, СМИ. Все так немножко подсмеиваются над Зеленским - что все это болтовня, ничего не будет. У меня другое мнение", - сказал президент России. 

Путин, по его словам, не знает - доверять словам американцев о том, что они ничего не обещали Украине по поводу вступления в НАТО. 

"А, может быть, они ему [Зеленскому] просто сказали: "Знаешь что? Ты рановато вылез. И не к месту ты вылез. Потому что намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чё ты нам мешаешь? Портишь обстановку перед саммитом. Помолчать что ли не мог несколько дней", - говорит Путин. 

А на самом деле, по его мнению, вступление Украины в НАТО может обсуждаться. "По крайней мере, никто не говорит "нет". 

"Что они [Зеленский и Байден] между собой разговаривали, о чем там они договорились - не знаю. А окрик из-за океана в сторону президента Украины, на мой взгляд, ничего не значит. И мы должны иметь это в виду..."

В завершении Путин озвучил результаты опросов о том, что 50% жителей Украины хотят в НАТО, а 50% - нет. Последних президент РФ назвал "умными людьми". 

"Я так говорю без иронии. Не потому что те, кто хотят вступления в НАТО - глупые люди. А потому что те, кто не хотят - понимают, не желают оказаться на линии огня, быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме прочего, эти люди ощущают себя частью нашей общей цивилизации. И не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла второй и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку", - завершил Путин. 

Очевидно, что это была главная часть интервью.

Накануне встречи с президентом США, Путин заявил, что не верит, будто американцы отказались от мысли принять Украину в НАТО - не сейчас, так позже. Поэтому, видимо, именно гарантии неприсоединения Киева к Альянсу и будут одной из ключевых тем переговоров с Байденом в Женеве. 

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