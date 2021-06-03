Венгрия и Россия заключили соглашение о производстве самолетов Ил-103.

В свою очередь Украина совместно с европейскими специалистами проводит консультации касательно заключения соглашения о производстве самолетов Ил-103 в Венгрии между российским авиационным комплексом им.Ильюшина Объединенной авиастроительной корпорации и венгерской компанией Aviation Engineering Zrt.

В настоящее время изучается вопрос о нарушении Венгрией и Россией санкционного режима для введения против них санкций. Источники говорят, что пока работа идёт туго, так как специалисты на нашли нарушений в данном заключении, что не даёт возможности введения дополнительных ограничительных мер.