В США представили самолет с 36 маленькими роторами

Новинка, несмотря на свой особый вид, имеет свои преимущества, среди которых — более тихая работа.

eVTOL Lilium удивил нестандартной конструкцией, а все потому, что подъемную тягу ему создают 36 маленьких пропеллеров.

Об этом сообщает New Atlas.

Такой дизайн имеет некоторые особенности: во-первых, при зависании в воздухе он потребляет вдвое больше энергии, чем самолеты с поворотными роторами, а во-вторых, они создают несколько меньшую тягу, чем стандартные большие двигатели.

Но разработчики утверждают, что у их модели есть свои особенности: благодаря такому количеству двигателей, аэротакси может подниматься вертикально большую часть времени. Громкость моторов Lilium — 10 дБ, а в крейсерском полете его вообще практически неслышно.

Сам аппарат предназначен для перевозки 16-ти пассажиров. Его скорость со старта достигает 300 км/ч, но при этом максимальная дистанция, которую он может преодолеть на одном заряде, — 200 км. При этом, по словам разработчиков, за те деньги, которые тратятся на железную дорогу, можно закупить дюжину Lilium.

Благодаря особой конструкции, eVTOL также достаточно компактный и емкий для своих габаритов. При этом конструкция позволяет делать разные варианты крылатого такси.