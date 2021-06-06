"Вот вам, ешьте!" Гордон объявил о выпуске конфет "Яйца Гордона в шоколаде" со $100 внутри

Украинский журналист Дмитрий Гордон, выпустивший пару месяцев назад конфеты "Гордон в шоколаде", собирается расширить линейку кондитерских товаров под своим брендом.

В частности, он планирует производить "Яйца Гордона в шоколаде".

Об этом журналист рассказал в эфире канала "Наш".

По словам Гордона, он не собирается останавливаться только на конфетах и планирует производит халву, курагу и чернослив в шоколаде, зефир и зефир в шоколаде, чай и мороженое "Гордон на палочке" в шоколаде.

"Мне тут посоветовали хорошую идею, я над ней думаю сейчас...Производить такие, как киндер-сюрпризы, под названием "Яйца Гордона в шоколаде". В коробке будет по две штуки, а в одной штуке на партию будет сто долларов лежать. Вот вам "Яйца Гордона в шоколаде", ешьте, приятного аппетита! Этот тот случай, когда ты вкладываешь в себя и имя работает на тебя", - поделился планами журналист.