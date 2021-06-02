 

Украинец разместил фото члена на сайте секс-знакомств. К нему пришли копы и выписали штраф на 20 тысяч

События Сегодня, 18:2818
Украинец разместил фото члена на сайте секс-знакомств. К нему пришли копы и выписали штраф на 20 тысяч

Суд оштрафовал на 20 тысяч гривен жителя села Абазовка под Полтавой, который опубликовал на сайте секс-знакомств фото своего полового органа.

Это оказалось не единственным выявленным правоохранителями правонарушением селянина. Когда полиция пожаловала в его дом с обыском, у злоумышленника обнаружили наркотические средства. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчина предстал перед Полтавский районным судом 3 июня. Как говорится в материалах дела, с июля по октябрь 2020-го злоумышленник был зарегистрирован на сайте секс-знакомств, где разместил фото своего полового органа. Согласно судебно-искусствоведческой экспертизе, опубликованное фото признано порнографическим.  

Также во время осмотра помещения у мужчины обнаружили и изъяли коноплю и мак. По объяснению подсудимого, коноплю он собрал возле пруда в селе Супруновка, а мак - у себя во дворе.

Суд признал мужчину виновным в распространении порнографии и хранении наркотиков (ч.1 ст. 301 и ч.1 ст. 309 УК Украины). Указано, что 31 марта обвиняемый признал свою вину и заключил сделку с прокурором. Чистосердечно раскаялся и способствовал быстрому раскрытию преступлений.

Таким образом, суд вынес решение о штрафе в 20 400 грн. Также с подсудимого взыскали взыскали 3269 грн за проведение судебных экспертиз. Мужчина в течение 15 дней должен оплатить штраф, иначе его сумма удвоится. 

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Теги: news, новости, Украина, Суд, порнография, 7dniv, 7dnivinfo  
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