Украинец разместил фото члена на сайте секс-знакомств. К нему пришли копы и выписали штраф на 20 тысяч

Суд оштрафовал на 20 тысяч гривен жителя села Абазовка под Полтавой, который опубликовал на сайте секс-знакомств фото своего полового органа.

Это оказалось не единственным выявленным правоохранителями правонарушением селянина. Когда полиция пожаловала в его дом с обыском, у злоумышленника обнаружили наркотические средства. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчина предстал перед Полтавский районным судом 3 июня. Как говорится в материалах дела, с июля по октябрь 2020-го злоумышленник был зарегистрирован на сайте секс-знакомств, где разместил фото своего полового органа. Согласно судебно-искусствоведческой экспертизе, опубликованное фото признано порнографическим.

Также во время осмотра помещения у мужчины обнаружили и изъяли коноплю и мак. По объяснению подсудимого, коноплю он собрал возле пруда в селе Супруновка, а мак - у себя во дворе.

Суд признал мужчину виновным в распространении порнографии и хранении наркотиков (ч.1 ст. 301 и ч.1 ст. 309 УК Украины). Указано, что 31 марта обвиняемый признал свою вину и заключил сделку с прокурором. Чистосердечно раскаялся и способствовал быстрому раскрытию преступлений.

Таким образом, суд вынес решение о штрафе в 20 400 грн. Также с подсудимого взыскали взыскали 3269 грн за проведение судебных экспертиз. Мужчина в течение 15 дней должен оплатить штраф, иначе его сумма удвоится.