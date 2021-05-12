Первой страной мира с запретом на продажу меха станет Израиль

Израиль стал первой страной мира, в которой запретили продажу меховых изделий.

В зоозащитной организации РЕТА это решений назвали историческим.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Документ вступит в силу в декабре. В организации рассказали, что старший вице-президент PETA по кампаниям Дэн Мэтьюз и почетный директор PETA Памела Андерсон лично лоббировали правительственных чиновников в Тель-Авиве и обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой поддержать запрет на мех.

Кроме того, местные активисты на годами пытались добиться введения этого запрета. После того, как большинство израильтян поддержали это предложение министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала закон.

"Мы гордимся тем, что стали первой страной в мире, запретившей продажу меха! Даже мир уже знает - сегодня мы вошли в историю! Меха - уже не в моде!", - написала министр в своем Тwitter-аккаунте.

Однако Times Of Israel сообщает, что запрет на торговлю мехом делает исключения по религиозным причинам. Таким образом, разрешается продолжать ввоз штреймелей, традиционных головных уборов ультраортодоксальных евреев из меха соболя или куницы, который они надевают в торжественных случаях.