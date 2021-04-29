В Украине Нацсовет запретил вещание телеканала "Беларусь 24"

В Украине запретили вещание телеканала "Беларусь 24". Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио на заседании 10 июня по итогам постоянного мониторинга канала.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Чиновники Нацсовета признали содержание телеканала "Беларусь 24" не отвечающим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, в последнее время регулятор зафиксировал среди участников эфиров канала присутствие лиц, которые представляют угрозу для безопасности Украины, также выявлены и другие нарушения. А поскольку Беларусь не подписала конвенцию о трансграничном телевидении, то решение о канале следует принимать в соответствии с требованиями украинского законодательства.

"Поэтому мы уполномочены изъять канал без процедуры предусмотренной конвенцией", - сказал он.