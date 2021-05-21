 

За отказ от "коньяка" Евросоюз заплатит Армении три миллиона евро

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За отказ от "коньяка" Евросоюз заплатит Армении три миллиона евро

В четверг, 10 июня, на заседании правительства Армении было одобрено соглашение с Европейским Союзом о финансовой поддержке республики в размере трех миллионов евро за отказ Армении от использования названия "коньяк" при маркировке алкогольной продукции.

Об этом сообщает "Спутник Армении".

Требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое было подписано еще в ноябре 2017 года. В силу соглашение вступило с 1 марта 2021 года.

Согласно этому документу Армения должна отказаться и от называния "шампанское". При этом отказаться от названия "коньяк" республика должна в течении 14 лет на местном рынке и 25 лет на зарубежном рынке. От "шампанского" - за два года на рынке местном и за три года - на зарубежном.

На выделенные Евросоюзом деньги Армения должна будет обеспечить переход к новому названию и разработать новый бренд для алкогольного напитка, стимулировать использование нового названия и провести рекламную компанию.

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Теги: news, новости, Украина, Коньяк, Армения, 7dniv, 7dnivinfo  
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