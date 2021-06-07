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События Сегодня, 21:0267
Дома в холодильнике флаконы с опасными вирусами для продажи хранила бывшая чиновница

Флаконы со штаммами вируса особенно опасного заболевания оказались дома в холодильнике у бывшей заведующей сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов.

Женщину обвиняют в присвоении емкостей с вирусами для дальнейшей реализации. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора. 

"Бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы", - говорится в сообщении.

Для сокрытия преступления, завсектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов. Она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса. Злоумышленница  не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала.

"Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске. Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

В настоящее время она уведомлена о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Санкция задействованной части статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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