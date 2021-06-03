На Венеру орбитальный космический аппарат запустит Европа

Через неделю после объявления НАСА о старте двух миссий на Венеру комитет по научной программе Европейского космического агентства тоже решил запустить ко второй планете от Солнца аппарат EnVision.
Он обеспечит целостный обзор планеты, чтобы определить, как и почему Венера и Земля развивались по-разному.
Об этом сообщается на сайте агентства.
"Грядет новая эра в изучении нашего ближайшего и в то же время чрезвычайно отличного от нас соседа по Солнечной системе. Учитывая недавнее объявление НАСА о миссиях к Венере, в следующем десятилетии нас ожидает чрезвычайно насыщенная научная программа", - заявил научный директор ЕКА Гюнтер Хасингер.
Главными задачами аппарата станет изучение тессер Венеры – возвышенных участков поверхности планеты, а также ее геологической активности. EnVision будет оборудован эхолотом для анализа подземных слоев и несколькими спектрометрами, с помощью которых в атмосфере Венеры будут искать газовые примеси и исследовать состава поверхности планеты. Радар НАСА будет отображать и наносить на карту поверхность.
Ученые надеются получить с помощью аппарата ответ на такие вопросы:
- Почему, несмотря на примерно одинаковые размеры и состав, наша ближайшая соседка по Солнечной системе не стала обитаемой, а имеет токсичную атмосферу и окутана густыми облаками, богатыми серной кислотой?
- Какую историю пережила Венера, повторит ли ее Земля, если подвергнется парниковому эффекту?
- Венера все еще геологически активна?
- Мог ли на ней быть океан?
Самой ранней датой запуска для EnVision называют 2031 год. Ожидается, что аппарат достигнет Венеры в 2034-2035 годах.