В Буче подруга застрелила выпускника сразу после экзаменов, делая фото для социальных сетей

Под Киевом 15-летняя школьница застрелила 16-летнего парня сразу после сдачи ВНО по биологии.

Трагедия произошла в четверг, 10 июня, в Буче.

Подростки после сдачи тестирования решили сделать несколько эффектных фото с оружием. Девушка случайно нажала на спусковой крючок, пуля угодила парню в грудь. От полученного ранения он скончался на месте. Об этом в соцсети рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли к частному дому одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища. Юноша погиб на месте. По предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников", - написал начальник региональной Нацполиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности".