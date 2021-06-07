"Союзмультфильм" хочет продавать Netflix свою продукцию и делать совместные фильмы

Российская киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о сотрудничестве с американским стриминговым сервисом Netflix.

Студия намерена продавать американцам уже существующий контент и продюсировать с ними новые проекты.

Как пишет "Интерфакс" об этом сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые еще идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров", - сказала Слащева.

По ее словам, сейчас в работе у студии находятся четыре полнометражных фильма. Первый из них – "Адъютант Суворова", прокат которого запланирован на конец текущего года.

Еще три фильма находятся на разных стадиях производства, но "Союзмультфильм" планирует с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год.

Говоря о планах студии, она сказала, что среди них "серьёзное занятие российского рынка" с точки зрения замены части иностранного контента, который есть на рынке, и завоевание своей ниши в медиа.

Также Слащева сообщила, что киностудия расширяет в РФ сеть парков для детей, сейчас "Союзмультфильм" ведёт переговоры с рядом регионов о строительстве парков.