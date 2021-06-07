Банду и "смотрящего", торговавших наркотиками разоблачили в СИЗО Киева

В Киеве в СИЗО разоблачен "смотрящий", который организовал наркотрафик на территории этого режимного учреждения.

Расследование по этому делу ведется в отношении группы лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что в Киевской городской прокуратуре осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении группы лиц по фактам системного сбыта на территории ГУ "Киевский следственный изолятор" наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 255-1, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Согласно материалам досудебного расследования, один из заключенных, находясь в статусе субъекта повышенного преступного воздействия - так называемого "смотрящего" за карцером следственного изолятора, наладил незаконную поставку наркотических средств и психотропных веществ в следственный изолятор и их сбыт заключенным.

В настоящее время по результатам проведенных следственных и розыскных действий указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 255-1 УК Украины, то есть установления или распространения преступного влияния, совершенное повторно или в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств этого преступления и лиц, которые могут быть к нему причастными.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ НП в городе Киеве при процессуальном руководстве прокуроров отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью Киевской городской прокуратуры и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в городе Киеве ДСР НП Украины.