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События Сегодня, 10:3472
Перед судом предстанут трое палачей, убивавшие бездомных в Киеве

Трое злоумышленников, пытавших бездомных людей, предстанут перед судом.

По данным следствия, трое бандитов, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в заброшенном здании в Киеве на ул. Обсерваторной, ночью проникали в помещения и выбирали жертву, над которой потом издевались.

Эти пытки стоили жизни одному из этих несчастных людей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перцовый газ, после чего начинали жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. Свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в телеграм-канал. От указанных нападений пострадало трое бездомных людей.

Сотрудники Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт.

Преступления были совершены в период с 15 августа по 19 сентября 2020 года в Шевченковском районе столицы.

В дальнейшем в ходе расследования и анализа видеозаписей, изъятых с мобильных телефонов подозреваемых, следователи полиции установили причастность подозреваемых к еще одному особо тяжкого преступления, а именно умышленного убийства бездомного мужчины, тело которого с признаками удушения было найдено 19 сентября 2020 года на детской площадке на ул. Трехсвятительской в Киеве. Убийство этого человека подозреваемые также снимали на мобильный телефон.

По результатам расследования обвинительный акт по обвинению указанных лиц в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий) УК Украины передано в суд для рассмотрения по существу.

Все обвиняемые сейчас находятся под стражей.

Санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает, в частности, наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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