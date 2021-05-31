 

О том что мутировавший коронавирус лечится уже не так эффективно заявил врач

События Сегодня, 10:3882
О том что мутировавший коронавирус лечится уже не так эффективно заявил врач

Коронавирус COVID-19 за последние полтора года мутировал.

Из-за этого уже на сегодняшний день у врачей возникают сложности с его лечением. Проверенные методы лечения уже не так эффективны.

Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, в Москве зафиксирован рекорд заболеваемости с начала 2021 года. Его цитирует "Эхо Москвы".

По его наблюдениям, вирус меняется, потому что проверенные методы лечения уже не работают, как прежде.

"В последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал", - рассказал Проценко.

Единственный действенный способ обезопасить себя от инфекции, по мнению врача, - это вакцинация.

10 июня заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коллективный иммунитет у 60 процентов населения России сформируется к осени, так как вакцины производятся в достаточном количестве.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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