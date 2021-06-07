Исследование показало что коронавирус может спровоцировать нарушения, подобные болезни Альцгеймера

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что Covid-19 может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера.

Об этом со ссылкой на информацию Клиники Кливленда, где проводилось исследование, сообщает "Интерфакс".

Исследование проводилось при помощи искусственного интеллекта, который проанализировал данные пациентов с Covid-19 и болезнью Альцгеймера. Измерялась, в частности, близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и теми генами и белками, которые связаны с несколькими неврологическими заболеваниями.

"В то время как исследователи нашли мало доказательств того, что вирус нацелен непосредственно на мозг, они обнаружили тесные сетевые связи между вирусом и генами/белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, в первую очередь с болезнью Альцгеймера, указывая на пути, по которым Covid-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера", - сообщили в клинике.

Ученые изучили потенциальные ассоциации между Covid-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера, и обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

"Эти данные указывают на то, что вирус может воздействовать на несколько генов или путей, участвующих в нейровоспалении и повреждении микрососудов мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера", - сообщил автор исследования Фейсюн Чен.

Исследователи также обнаружили, что у людей с аллелем APOE E4/E4, самым большим генетическим фактором риска развития болезни Альцгеймера, снижалась экспрессия генов противовирусной защиты, что могло сделать этих пациентов более восприимчивыми к Covid-19.