Наркобизнес на сотни тысяч гривен под Полтавой наладили пенсионерки 72 и 73 лет

В городе Лубны Полтавской области разоблачили двух пенсионерок, которые торговали наркотиками. У них провели обыски и изъяли таблетки, деньги, мобильные телефоны и банковские карты. Женщинам 72 и 73 лет грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Полтавской области.

По предварительной версии следствия, 73-летняя пенсионерка наладила теневой бизнес среди потенциальных покупателей из числа наркозависимых лиц. У женщины была сообщница, 1949 года рождения, которая активно помогала сбывать наркотики.

"Следователями полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, по месту жительства фигуранток проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Изъятое направлено на экспертное исследование. Также установлено, что за период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 000 гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ", - сообщил начальник Лубенского районного отдела полиции Дмитрий Майборода.

Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка хранения с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и совершение таких действий повторно), частью 3 статьи 321 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств, совершенное повторно), частью 2 статьи 311 (незаконное приобретение и хранение прекурсора с целью сбыта) и части 2 статьи 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования женщине избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Ее сообщнице также сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 321 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт сильнодействующих лекарственных средств, совершенное по предварительному сговору группой лиц), частью 2 статьи 311 (незаконное приобретение и хранение прекурсора с целью сбыта).

Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд с обвинительным актом в отношении обоих фигуранток. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.