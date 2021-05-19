Обыски по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 миллиарда проводят в офисе "Нафтогаза"

Государственная фискальная служба сообщила обысках в офисе АО НАК "Нафтогаз Украины".

Следственные действия проводят в рамках досудебного расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

По данным следствия, начиная с октября 2015 по настоящее время, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома". В результате госбюджет недополучил 2,7 млрд грн НДС.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Также в ведомстве заявили, что за период расследования собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. Кроме того, должностные лица "Нафтогаза" не подавали к Энергетической таможне ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа.