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События Сегодня, 17:1641
Сократить количество госслужащих на 10% хочет Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости снизить предельную численность госслужащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах примерно на 10%.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале. 

Как он считает, на первом месте в работе госслужащих должна быть эффективность. 

"Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что Секретариат Кабмина, Минфин, Миницифра и НАГС станут первыми, где будет введена новая финансовая модель.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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