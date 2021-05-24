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События Сегодня, 18:4161
Москаль о пленках Бигуса: Это галиматья, которая не имеет никакой законной силы

Председатель Закарпатской областной государственной администрации (2015-2019 гг.) Геннадий Москаль, комментируя дело относительно "пленок Бигуса", назвал их "галиматьей, которая не имеет никакой законной силы".

Такое мнение политик высказал в ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" на "5 канале", передает ПН.

На вопрос Луценко относительно того, какие по какому-то факту, например террористической угрозы, есть сроки и правила введения таких записей, разговоров, Москаль ответил:

"Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" устанавливает 6 месяцев. Это "пишется", снимается с камер видео наблюдений. После могут продлить еще до 9 месяцев. После года это права обнуляется полностью и не имеет никакой силы", — говорит Москаль.

В то же время, по словам Луценко, 7 лет назад, кто-то, один из бывших работников СБУ 2014 года, который потом делал карьеру в Администрации президента Порошенко, а сейчас сделал еще большую карьеру, "писал" Медведчука.

"Пусть бы "писал" и предоставлял информацию следствию СБУ или следствию ГПУ. Но этого не происходило, и 12 месяцев, предельных, для того, чтобы эти пленки использовать в судах, давно прошли. Как вы расцениваете, что сегодня этими пленками трясут журналисты?"

"Закон гласит: если разговор идет между неизвестными, и кто-то скажет, вот Медведчук, неизвестный, который с кем-то говорит, немедленно, в течение трех дней надо пойти в суд и взять разрешение на официальное его прослушивание, разрешение суда должно быть. Такого разрешения нет. Это показало судебное заседание в Печерском суде, СБУ разрешения не имеет и иметь не может. Легализовать это невозможно. Доказательства в суде могут быть, только если есть решение суда, которое дает разрешение на прослушивание того или иного физического лица. Это все глупости. И видно кто-то уже сказал Бигусу, и он закончил это", — говорит Москаль.

Луценко отметил, что, судя по словам Москаля, по нормам закона, "пленки Бигуса" — это просто мыльный пузырь, "как и все, что происходит во времена Зеленского. Это все профанация, имитация процесса".

"Источники, которые заслуживают доверия, говорят — никаких доказательств нет. Статья 19 Конституции говорит, что органы государственной власти, все должностные лица должны действовать на основании Конституции и Закона Украины. Закон говорит: сначала покажите разрешение суда на прослушивание Медведчука, потом всю галиматью показывайте народу. Почему "писали", как "писали" — доказать это невозможно. Это просто чтобы показать, что всех взяли на крючок. Это путь в никуда", — подытожил Москаль.

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Теги: news, новости, Украина, Москаль, 7dniv, 7dnivinfo, пленки  
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