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События Вчера, 22:1360
В Запорожье раскрыли похищение профессора, к которому причастен полицейский

Профессора Запорожского национального университета, начальника центра образовательных услуг для иностранных граждан Луай Файсал Муца похитили и убили.

Преступление организовал гражданин Туниса, одним из его сообщников был сотрудник полиции. 

Об этом заявил глава Запорожской областной прокуратуры Виктор Приходько во время брифинга, передает Укринформ. 

О смерти профессора, который исчез осенью 2020 года стало известно еще в марте, но детали преступления решили раскрыть только сейчас. 

"Когда Муц находился на рабочем месте (ноябрь 2020 года - Ред.), ему позвонили от имени правоохранителей и пригласили для предоставления услуг по переводу с арабского языка на украинский при проведении следственных действий в уголовном производстве. Как сегодня уже установлено следствием, это вызвало у него определенные вопросы, ведь ему предлагалась плата за эти услуги, а он оказывал такую ​​помощь бесплатно. Однако согласился оказать ​​помощь. Вышел из учебного заведения, сел в автомобиль Toyota Camry черного цвета и скрылся в неизвестном направлении", - рассказал прокурор области.

По этим событиями 11 ноября были внесены данные в Реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по факту умышленного убийства и начали следственные действия.

По словам прокурора, следствие рассматривало разные версии, однако оперативным путем были получены неопровержимые доказательства, что смерть профессора была насильственной.

В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили определенных лиц, которые пытались направить следствие на ложный путь и принять меры, чтобы дискредитировать правоохранителей, отметили в ведомстве.

"Нынче четырем лицам объявлено о подозрении. Организатором убийства является выходец из Туниса", - сказал Приходько.

Как считают правоохранители, к убийству причастны также два гражданина Украины, жители Запорожья, и сотрудник полиции, который собственно и вызвал Муца на встречу, во время которой он был похищен.

Как стало известно, похитили иностранца не для убийства, а из корыстных побуждений: требовали деньги - речь идет о десятках тысячах долларов. Точную сумму пока не называют. Муц умер во время пыток, после чего злоумышленники вывезли его тело за пределы города в село Владимирское (Запорожский район) и закопали.

Всем фигурантам дела сообщено о подозрении по п. 6, 12 ч. 2 ст 115 УК Украины, ч. 3 ст 146 УК Украины, ст. 296 УК Украины.

В то же время заместитель начальника внутренней безопасности СБУ Украины Владимир Римарчук объяснил, что именно гражданин Туниса, который, по версии следствия, является организатором убийства иностранного профессора, пытался дискредитировать сотрудника СБУ.

В декабре 2020 года в главное управление внутренней безопасности СБУ обратился гражданин Туниса с заявлением о совершении преступлений сотрудником управления СБУ, который якобы причастен к сбыту наркотических средств... Сведения были внесены областной прокуратурой в ЕРДР и начато досудебное расследование ... Установлено, что представленные показания не являются правдивыми. Как выяснилось позже, единственной их целью была дискредитация сотрудника УСБУ в Запорожской области и привлечение к уголовной ответственности за преступления, которых он не совершал", - сказал во время брифинга Римарчук.

Якобы гражданин Туниса попросил свою знакомую организовать встречу с вышеупомянутым сотрудником СБУ, во время которой она должна была подбросить в салон автомобиля последнего метамфетамин. Однако женщина рассказала об этом плане правоохранителям.

"При таких обстоятельствах Запорожской областной прокуратурой в ЕРДР были внесены сведения по факту ложного сообщения о преступлении по созданию искусственных доказательств ч. 2 383 УК Украины, а также по факту сбыта наркотических средств ч. 3 ст 307 УК Украины. В ходе досудебного расследования иностранца задержали во время сбыта психотропного вещества метамфетамин весом 16 граммов, что составляет особо крупный размер", - рассказал Римарчук.

Во время досудебного расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о причастности гражданина Туниса к похищению и убийству начальника центра предоставления образовательных услуг иностранным гражданам Луай Муц. Также был установлен автомобиль, на котором передвигались похитители.

В марте 2021 года была создана межведомственная следственно-оперативная группа для расследования уголовного производства по факту умышленного убийства профессора.

Профессор был похоронен 23 марта. С 2018 года Луай Муц был директором Центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета, а также в 2019 году получил степень доктора наук.

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