На 150% за три недели выросла в Индии заболеваемость смертельным черным грибком

Количество заболевших в Индии мукормикозом, более широко известным как черный грибок и черная плесень, перевалило отметку в 31 тысячу.

Об этом сообщает 11 июня телеканал NDTV.

По всей стране выявлено 31 216 случаев мукормикоза, который все чаще встречается у выздоравливающих пациентов с COVID-19. 2 109 человек скончались от черного грибка. Почти половина заразившихся черной плесенью проживают в штатах Махараштра (свыше семи тысяч случаев), Гуджарат (почти 5,5 тысяч) и Раджастан (около трех тысяч). Для сравнения, в мае в Махараштре было 2 770 случаев заболевания черным грибком, а в Гуджарате 2 859 случаев.

Количество заразившихся грибком выросло более чем на 150 процентов за последние три недели, что создает дополнительную нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения Индии, где все еще не спадает волна коронавируса.

Увеличение числа заражений издание связывает с острой нехваткой ключевого препарата для лечения заболевания - Амфотерицина B.

Смертельно опасный мукормикоз диагностируют в основном у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.