На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом

Сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19.

По ее словам, 18-23% заболевших сталкиваются с заложенностью ушей, которая изредка может привести к снижению слуха.

Ее слова приводит РИА Новости.

"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический", – сказала специалистка.

По данным Пшеничной, остаточные проявления этого симптома при постковидном синдроме в 1,5-2% случаев могут наблюдаться в течение нескольких недель после выздоровления.

В некоторых случаях после коронавирусной инфекции бывает острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания еще не выяснена, но предполагают, что триггером этого процесса является вирусная инфекция, в том числе и COVID-19, добавила Пшеничная.

"Гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении", – резюмировала эксперт.