 

На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом

События Сегодня, 09:0777
На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом

Сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19.

По ее словам, 18-23% заболевших сталкиваются с заложенностью ушей, которая изредка может привести к снижению слуха.   

Ее слова приводит РИА Новости.

"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический", – сказала специалистка.
По данным Пшеничной, остаточные проявления этого симптома при постковидном синдроме в 1,5-2% случаев могут наблюдаться в течение нескольких недель после выздоровления.
В некоторых случаях после коронавирусной инфекции бывает острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания еще не выяснена, но предполагают, что триггером этого процесса является вирусная инфекция, в том числе и COVID-19, добавила Пшеничная.
"Гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении", – резюмировала эксперт.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Редкий синдром одним из новых последствий коронавирусной инфекции назвали ученые
Редкий синдром одним из новых последствий коронавирусной инфекции назвали ученые
7-июн-2021, 08:58
Эксперт сообщила, через сколько месяцев после выздоровления от COVID-19 можно прививаться
Эксперт сообщила, через сколько месяцев после выздоровления от COVID-19 можно прививаться
28-мая-2021, 09:08
Заболевшее коронавирусом население Индии поражает
Заболевшее коронавирусом население Индии поражает "черный грибок"
9-мая-2021, 17:24
Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
23-апр-2021, 13:36
Срок, через который выздоровевшие украинцы повторно заражаются коронавирусом назвали в Минздраве
Срок, через который выздоровевшие украинцы повторно заражаются коронавирусом назвали в Минздраве
20-апр-2021, 09:39

Последние новости

11:53
События
Экс-глава "Моссада" рассказал о тайных операциях Израиля против Ирана
11:46
Политика
Еще $150 млн на "сохранение территориальной целостности" Пентагон выделит Украине
11:43
События
Как в Госдуме хотят дать право всем украинцам стать гражданами РФ
11:39
События
Анатолий Шарий дал открытое интервью ежедневной газете Чехии "Mlada Fronta Dnes"
09:15
События
Кто теперь будет управлять шахтами и заводами в "ДНР" и "ЛНР"
09:13
События
Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC
09:07
События
На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом
09:05
Спорт
Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро 2020
09:03
События
У летучих мышей новый коронавирус родственный SARS-CoV-2 обнаружили китайские ученые
09:01
События
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
08:59
Политика
ЦИК под хитрым предлогом не дала "Батькивщине" инициировать референдум о продаже земли
08:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 июня 2021
Вчера, 2021-06-11
22:22
Спорт
Появились фото тренировки сборной Украины перед вылетом в Амстердам на Евро-2020
22:15
События
На 150% за три недели выросла в Индии заболеваемость смертельным черным грибком
22:13
События
В Запорожье раскрыли похищение профессора, к которому причастен полицейский
22:11
События
В Харькове продавали двое киевлян запрещенные анаболики через Телеграм
22:08
События
Футболистов сборной Украины "кончеными московитами" назвала писательница Ницой
22:01
События
МОЗ Украины рекомендовал принимать детей в лагеря только по месту жительства
21:29
События
Лазеры для высокоскоростной передачи данных в космос создадут в Австралии
18:42
События
Что произойдет если изменить орбиту Луны рассказали ученые

Новости ТОП-7

О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине4804
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 июня 20212985
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 июня 20212537
Суд в Гааге показал маршрут "Бука", сбившего Boeing МН171521
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 июня 20211069
Когда ждать новую волну коронавируса в Украине сообщил главный санврач1034
Сегодня уникальное Солнечное затмение. Кто в зоне риска, во сколько его увидят украинцы376

Досуг

Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Статья рассказывает о том, на что стоит обратить внимание при выборе и покупке натуральной элитной и профессиональной косметики.
Вчера, 23:30101
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Узнаваемость продукции представляет собой весьма приоритетное направление для многих компаний. Они делают её не только визуальной привлекательной, но и оригинальной, чтобы потребитель всегда смог узнать изделия знакомого бренда среди другой продукции представленной на полках.
Вчера, 15:03123
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы.
Вчера, 14:51126
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
Для тогт, чтобы подчеркнуть свою женственность, стоит обратить на такой элемент гардероба, как платье. Всегда в моде остаются модели в горошек, которые подходят любой девушке. Самое главное - правильно выбрать размер и цвет. 
Вчера, 14:47114
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Удобным сервисом, функционал которого позволяет делать покупки товаров из любой категории торговой площадки Алиэкспресс, является Aliradar.
Вчера, 12:15121
Плюсы Android TV Box
Плюсы Android TV Box
Сейчас, когда мир приближается к цифровой эпохе, кабельное телевидение уступило место сайтам потокового вещания и другим сервисам, которые позволяют нам использовать Интернет для просмотра шоу и фильмов.
Вчера, 11:39117

События

Экс-глава "Моссада" рассказал о тайных операциях Израиля против Ирана
Экс-глава "Моссада" рассказал о тайных операциях Израиля против Ирана
Бывший глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн рассказал о тайных операциях агентства против Ирана.
Сегодня, 11:5350
Как в Госдуме хотят дать право всем украинцам стать гражданами РФ
Как в Госдуме хотят дать право всем украинцам стать гражданами РФ
Вчера, 11 июня, в Госдуму внесли законопроект "О репатриации в Россию".
Сегодня, 11:4374
Анатолий Шарий дал открытое интервью ежедневной газете Чехии "Mlada Fronta Dnes"
Анатолий Шарий дал открытое интервью ежедневной газете Чехии "Mlada Fronta Dnes"
В частности, Анатолий Шарий рассказал о давлении на свободу слова в Украине, о репрессивной политике Зеленского, а также о том, что должно произойти, чтобы он вернулся в Украину.
Сегодня, 11:3978
Кто теперь будет управлять шахтами и заводами в "ДНР" и "ЛНР"
Кто теперь будет управлять шахтами и заводами в "ДНР" и "ЛНР"
Сегодня в "республиках" Донбасса произошло эпохальное событие. Они разорвали сотрудничество с компанией "Внешторгсервис".
Сегодня, 09:1596
Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC
Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC
В сети появился отрывок из интервью президента России Владимира Путина для американского телеканала NBC.
Сегодня, 09:13263
На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом
На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом
Сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19.
Сегодня, 09:0778
7 Днів