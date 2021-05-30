Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC

В сети появился отрывок из интервью президента России Владимира Путина для американского телеканала NBC.

"Журналист ему задал вопрос: "Вы убийца?" Тот самый, на который Байден (применительно к Путину) ответил утвердительно. Путин сказал, что подобные обвинения он уже слышал много раз, "особенно во время борьбы с терроризмом на Северном Кавказе". Но эти ярлыки, по мнению Путина, не то, из-за чего можно "даже слегка" переживать", - говорится в сообщении.

При этом Путин утверждает, что все время "руководствовался интересами российского государства и русского народа".

Также журналисты перечислили перед Путиным имена людей, смерти которых связывают с работами российских спецслужб: Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магницкий, Борис Немцов, Михаил Лесин.

В ответ на это президент РФ заявил, что вопрос похож на "несварение желудка. Только словесное". При этом он уточнил, что упомянутые люди погибли в разное время, по разным причинам и от рук разных людей.

"К Лесину я хорошо относился, он умер или погиб в США. Так мы у вас должны спросить, как он там погиб", - резюмировал он.