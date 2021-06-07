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События Сегодня, 09:1596
Кто теперь будет управлять шахтами и заводами в "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня в "республиках" Донбасса произошло эпохальное событие. Они разорвали сотрудничество с компанией "Внешторгсервис".

Ее связывают с украинским олигархом Сергеем Курченко, который после Майдана уехал в Россию. Сам он причастности к этой фирме не комментировал. 

ВТС с 2017 года управлял всей металлургией и угольной промышленностью на неподконтрольных территориях. А именно - предприятиями, которые "взяли в управление" "республики" после начала торговой блокады Донбасса со стороны Киева. 

Хозяйствование структур Курченко с одной стороны было вынужденной мерой - после блокады со стороны Украины нужны были компании, которые в обход санкций смогут сбывать продукцию "ДНР" и "ЛНР". 

С другой - крайними оказались простые шахтеры и рабочие, которым начали регулярно задерживать и без того невысокую даже по украинским меркам зарплату. 

После очередного скандала с задержками, который разразился этой весной, "Внешторгсервис" убрали из "республик". И рассказали о новом управляющем заводами "ДНР" и "ЛНР" - российском бизнесмене Евгении Юрченко. 

"Страна" вспоминала, как ВТС рулил промышленностью на Донбассе и разбиралась, кто будет ей управлять теперь. 

Как бизнес Курченко появился на Донбассе

Компания "Внешторгсервис" вошла в управление промышленностью на неподконтрольных территориях в марте-апреле 2017 года.

Это произошло после того, как Украина организовала экономическую блокаду "ДНР" и "ЛНР".

До этого, несмотря на вооруженный конфликт, крупнейшие предприятия "республик", принадлежащие украинским собственникам (в первую очередь Ахметову), продолжали поставлять продукцию на подконтрольные территории. Выплачивая налоги по месту своей регистрации - то есть в основном в Киеве. 

И такая ситуация устраивала в общем-то всех. Украина по факту не теряла своих предприятий, поступали налоги в казну, да и "республики" устраивало, что местные рабочие получали зарплату. Бизнес-цепочки, созданные еще до 2014 года, продолжали функционировать. 

Европа также приветствовала такую архитектуру экономики Украины. Считая, что она может стать базисом для будущего урегулирования конфликта. 

Однако транспортная блокада Донбасса, которую националисты начали в декабре 2016 года, привела к остановке предприятий. После чего "ДНР" и "ЛНР", после ряда предупреждений, провели "национализацию" предприятий.

Речь о таких крупных заводах "ДНР" как Донецкспецсталь, Енакиевский металлургический и его филиал в Макеевке, Харцызский трубный, Ясиновский коксохим, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и другие.

В "ЛНР" та же судьба постигла объединение "Краснодонуголь", "Ровенькиантарцит", "Свердловантрацит", а также Алчевский металлургический комбинат.

После чего СНБО в марте официально запретил грузовое сообщение с ОРДЛО. Тем самым закрепив блокаду, которую начали националисты. 

Одновременно на предприятия в ОРДЛО начала заходить компания "Внешторгсервис" Сергея Курченко. Тогда говорилось, что фирма зарегистрирована в Южной Осетии, являясь по сути "прокладкой", через которую продукцию, производимую в "ЛДНР" могли бы выкупать российские компании, избегая санкций. 

О переводе "национализированных" предприятий под управление "Внешторгсервиса" были изданы отдельные "указы" лидеров сепаратистов. Директором ВТС тогда значился бывший губернатор Иркутской области Владимир Пашков, который в 2020 году станет "премьером ДНР".

Причем его вряд ли стоило считать однозначно человеком Курченко. Через благотворительный фонд Пашкова еще до "национализации" пополнялся бюджет "ЛНР", о чем рассказывала СБУ. То есть в какой-то мере это был человек Москвы. 

От "саботажа" до монополии. Курченко и Донбасс

В "ДНР/ЛНР", комментируя переход указанных выше заводов под "Внешторгсервис", также говорили, что управлять ими будет не Курченко, а Пашков. 

Что и понятно: в "республиках" отношение к бывшему олигарху из Украины было на тот момент резко негативным. 

Еще в 2015 году "ДНР" и "ЛНР" запретили Курченко и связанным с ним лицам вести бизнес на территориях ОРДЛО. Причина - срыв поставок бензина, которыми занимались компании олигарха. В "республиках" заявили, что "саботаж" Курченко вызвал топливный кризис в Донецке и Луганске. 

Однако уже в 2017 году распри были забыты, и "Внешторгсервис" стал управлять компаниями, которые раньше входили в орбиту Рината Ахметова и других украинских бизнесменов. 

На следующий год Курченко еще больше укрепил свои позиции в регионе: его фирма "Газ-Альянс" получила монополию за поставки угля из "ДНР" и "ЛНР". Судя по всему, продукция, вывозимая из "республик" потом через Россию продавалась в Украину. 

То есть, по сути предприятия в Донецке и Луганске продолжали работать, как и при старых хозяевах, только путь сбыта продукции стал длиннее - часть ее шла через Россию в Украину.

Но кое в чем были серьезные отличия.

Наладить работу предприятий на территориях, которых фактически были выведены из международного правового поля, оказалось очень непросто. Нужно было как-то поставлять сырье, сбывать продукцию. Все это проходило через огромное количество прокладок и схем, вокруг которых в российском информпространстве постоянно шли скандалы и обвинения в коррупциях и хищениях.

Следствие этого стали постоянные перебои в работе заводов и хроническая задолженность по зарплатам у рабочих и шахтеров. Которая вызывала акции протеста в "республиках". 

Проблему невыплат начали заострять после смены куратора Донбасса в Кремле: прошлогодней зимой ушел Владислав Сурков, его заменил Дмитрий Козак (который и ранее курировал неподконтрольный Донбасс по экономической линии). Тогда же Пашков стал "премьером ДНР". Одной из его задач было решить вопрос долгов по зарплатам. 

Однако уже летом 2020 года прогремел очередной скандал: на шахте Комсомольская в Антраците 119 человек остались под землей, требуя выплаты задолженности. 

Тема с задержками снова всплыла - уже в нынешнем мае. Стало известно о забастовках на Енакиевском металлургическом заводе и Алчевском меткомбинате, где зарплату не выплачивали с декабря и января 2021 года. Оба предприятия управлялись "Внешторгсервисом". 

Три дня назад "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что готовится некое решение по этой компании. А сегодня обе "республики" заявили, что сотрудничество с Курченко разрывается. 

Кто будет управлять предприятиями теперь?

В совместном заявлении глав "ДНР/ЛНР" сообщается, что бывшие активы "Внешторгсервиса" на Донбассе поступят в управление российского предпринимателя Евгения Юрченко.

"В связи со сложной ситуацией на промышленных комплексах, переданных "республиками" в управление ЗАО "Внешторгсервис", где задолженность по заработным платам приобрела хронический характер, перед руководством "республик" встал вопрос о поиске нового инвестора.

В настоящее время правительствами "республик" завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении ЗАО "Внешторгсервис".

Основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь – по заработной плате.

Новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий в течение трех месяцев, уволившимся – в течение шести месяцев. Первый транш в размере среднемесячной заработной платы будет выплачен до конца этой недели", - говорит в заявлении.

"Привлечение крупного инвестора из России с луганскими корнями является решением Дениса Пушилина. Первым делом, согласно имеющимся договоренностям, Юрченко должен решить проблему задержек зарплат. До конца этого года все долги, в том числе юридическим лицам, должны быть ликвидированы", - заявляют в "ДНР".

По их данным, первые деньги в погашение зарплатных долгов уже поступили работникам. 

Евгений Юрченко – российский предприниматель, бывший вице-губернатор Воронежской области.

Кто теперь будет управлять шахтами и заводами в "ДНР" и "ЛНР"

В 2009-2010 году возглавлял госкорпорацию "Связьинвест" (2009-2010), после этого - президент управляющей компании "Финансовые активы" (2011-2016).

С 2016 года - член совета директоров созданной Путиным "Объединенной авиастроительной корпорации". Совладелец ростовского банка "Ростфинанс". А также экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики.

Юрченко - уроженец Воронежа, хотя в "ДНР" его отрекомендовали как человека с луганскими корнями. Это крупный российский бизнесмен и управленец, который владеет долями в различных компаниях и банках.

Также известен как меценат: в 2011 году он купил на аукционе в Нью-Йорке капсулу космического корабля "Восток 3KA-2", которую запускали еще до полета Гагарина. Артефакт за три миллиона долларов он передал в музей. 

Учитывая солидный государственный бэкграунд этого управленца (был в руководстве крупнейших российских госкорпораций), его назначение выглядит как перевод местной промышленности под прямое управление Москвы, без включения посредников наподобие Курченко. При этом конкретная схема, по которой Юрченко будет руководить промышленностью "ДНР" и "ЛНР", а также решать ее главные проблемы, пока неизвестна.

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Теги: news, новости, Украина, ДНР, ЛНР, 7dniv, 7dnivinfo  
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