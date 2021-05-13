Анатолий Шарий дал открытое интервью ежедневной газете Чехии "Mlada Fronta Dnes"

В частности, Анатолий Шарий рассказал о давлении на свободу слова в Украине, о репрессивной политике Зеленского, а также о том, что должно произойти, чтобы он вернулся в Украину.

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О свободе в Украине говорят лишь с лицемерием

«Я хотел, чтобы коррупционеры ушли из правительства, а не просто были заменены», — говорит популярный YouTuber Анатолий Шарий, которого украинское правительство называет пророссийским.

Ладислав Хенек

редактор MF DNES

Украинский журналист и популярный ютубер Анатолий Шарий давно освещает организованную преступность в Украине, коррупцию политиков и их связи с националистами. Он показывает, что ситуация в Украине очень затруднительная. В 2011 году, когда у власти находился президент Виктор Янукович, Шария пытался застрелить киллер, после чего Шарий получил убежище в Европейском Союзе. А теперь украинские власти теперь обвиняют его в государственной измене и сотрудничестве с Россией.

— В феврале президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трех оппозиционных телеканалов NEWS ONE, Zik и 112. На основании того, что они угрожали национальной безопасности. Как вы на это смотрите?

Это жесткая атака на свободу слова. Я мог бы понять это, если бы телеканалы призывали к атаке на государственный строй, к нападению на государственных чиновников или к принудительному отделению определенных частей страны. Но ничего подобного никогда не было. Поэтому такое утверждение является полной бессмыслицей.

— По данным «Украинской правды», три телеканала считались инструментом пропаганды оппозиционного политика Виктора Медведчука, «союзника президента России Владимира Путина». Говорят, что он постоянно распространял антиукраинскую и пророссийскую пропаганду. Разве это не является достаточной аргументацией?

«Украинская правда» занимается пропагандой, «спускаемой» от правительства. Обо мне пишут, что я являюсь «антиукраинским и пророссийским журналистом». Любой может заглянуть в мои блоги и не найдет там ничего пророссийского. Является ли антиукраинским то, что я публикую информацию о хищении государственных денег людьми из окружения президента Зеленского? Являюсь ли я пророссийским, когда пишу о некомпетентности правительства, которое поначалу в вопросе о вакцинации не смогло сделать ничего, кроме как попрошайничать по всему миру, как самый отчаянный нищий?

— После запрета телеканалов Виктор Медведчук, лидер мощной оппозиционной партии Украины, был обвинен в финансировании терроризма. Также были заблокированы его активы. По вашему мнению, финансировал ли он терроризм?

Руководствуясь теми сведениями, что я имею, я уверен, что нет. Считается, что он финансировал сепаратистов на востоке Украины, которых государственные власти называют «террористами». Однако отдельно пункты обвинительного заключения дают понять, что написано оно было, простите за выражение, примитивно. Его жену обвинили в том, что она последовала просьбе Путина спонсировать этих людей. Зачем Путину все так усложнять? Только фанатик-националист может поверить в эти заявления правительства, сделанные с определенной целью.

— Вы были сторонником президента Владимира Зеленского вплоть до его избрания. За несколько лет до этого вы издавали материалы по делам его предшественника Петра Порошенко. Почему вы изменили свое мнение о Зеленском?

Да, я всеми силами поддерживал Зеленского, и после выборов ряд экспертов публично высказались, что я много сделал для того, чтобы он был избран президентом. Однако не забывайте, что в то же время я сказал, что если он начнет вести себя как его предшественник, я буду его критиковать. И он начал вести себя подобным образом через шесть месяцев после своего избрания, поэтому я начал писать об этом. Ничего более и ничего менее. Потом у меня начались неприятности. Они начали нападать на меня, распространять клевету обо мне, вспоминать и искажать вещи десятилетней давности. Только за время правления Зеленского против меня было возбуждено 11 уголовных дел.

— В чем вы больше всего обвиняете его сегодня?

В том, что он игнорирует свои предвыборные обещания. Он не смог обеспечить защиту от ультранационалистов, которые навязывают свои взгляды, запугивают и нападают на людей. До сих пор ничего не сдвинулось с мертвой точки даже в отношении осуждения убийц украинских журналистов, таких как Олесь Бузина. Он стал вести себя как Порошенко, который кормил людей пафосными заявлениями о том, что мы идем в Европу, что мы якобы свободны, но за его пафосом скрывалось лишь желание украсть из государственного бюджета. А группа Зеленского ворует еще больше - деньги на дороги, автострады, мосты и другие государственные сооружения. Сотни миллиардов гривен. Я обо всем сообщаю публично. Мы хотели, чтобы коррупционеры ушли из правительства навсегда, а не просто были заменены. Чтобы была реальная свобода, особенно свобода слова, а не просто лицемерные разговоры о свободе. Зеленский предал людей, которые за него голосовали.

— Согласно опросам общественного мнения, первое, что хотели люди перед президентскими выборами 2019 года, - это прекращение конфликта на востоке Украины. Обещаниями воплотить это в жизнь президент Порошенко уже одержал победу, а затем и Зеленский. Неужели его конец приближается?

Окончание войны действительно было главным желанием большинства людей. Но Зеленский не сделал ничего существенного, чтобы положить конец конфликту. Если бы он действительно хотел действовать в этом направлении, то по моему мнению, сегодня мы могли бы иметь мир по всей Украине и договоренность с той стороной. У нас нет ни того ни другого.

— В украинских и российских СМИ и от некоторых политиков иногда можно услышать, что Минские договоренности, которые должны были стать путём к миру, якобы мертвы. Они действительно мертвы?

Минские договоренности называют мертвыми то одна, то другая сторона. Однако есть и некоторые различия. То, что мы слышим от Российской Федерации, это в основном критика их невыполнения и призывы к их точному выполнению. Об этом ранее заявила и Украина. Но затем она изменила свою позицию и теперь говорит, что они не представляют собой непроницаемую стену, что их можно двигать. Мое мнение - их необходимо уважать. Однако я не вижу стремления к этому. Поэтому их называют мертвыми.

— Правящая партия президента Зеленского «Слуга народа» представила законопроект о коллаборации. Согласно законопроекту, к совершению данного вида преступления привлекаются лица, работающие на государственной службе в Крыму или на территориях, не находящихся в настоящее время под контролем украинских властей. Приблизит ли этот закон желанный мир?

Наоборот. Закон противоречит Конституции и другим законам. Проблема в том, что сегодня в Украине любого, кто никогда не предавал свою страну, но имеет иные политические взгляды, чем президент и его партия, могут обвинить в так называемой государственной измене. Именно в этом меня обвиняют. И знаете, как они это аргументировали? Например, что я назвал сотрудников СБУ (Службы безопасности Украины) «свиньями». Значит, если вы публично называете сотрудников Службы государственной безопасности свиньями, вы предатель? Сторонники и приверженцы этого закона возвращают Украину в 1930-е годы, во времена Советского Союза и НКВД.

— Они также обвиняют вас в том, что вы заявили, что в Украине идет гражданская война.

Действительно, я говорил это, и я снова публично заявляю, что в Украине идет гражданская война. Но разве это государственная измена?

— По какой причине вы классифицируете данный конфликт как гражданскую войну?

Любой конфликт, в котором граждане одного государства убивают друг друга, является гражданской войной. Я живу в эмиграции в Испании, и когда здесь граждане Испании воевали друг с другом, пусть и с участием бойцов из разных других стран, это была гражданская война.

— При участии бойцов из других стран, как сегодня на востоке Украины...

Я понимаю, что вы имеете в виду. Я также постоянно слышу и читаю о российских войсках на востоке Украины, но пока я вижу только погибших украинцев. С обеих сторон.

— Минуту назад вы сказали, что Украина возвращается во времена Советского Союза и НКВД с законом о коллаборации. Является ли это утрированным сравнением?

Разумеется, что нет. Закон был разработан членами партии Зеленского совместно с националистами из партии «Национальный корпус». Именно эти люди избивают и запугивают оппонентов Зеленского, распространяют пропагандистские видеоролики в стиле ИГИЛ. Покажите мне нормальную страну, где подобное было бы возможно. Украина в целом переживает большое возрождение не только национализма, но и нацизма. Группировки, которые публично восхищаются членами дивизии СС в Галичине, не скрывают свои взгляды. Они называют свою дивизию просто «Дивизия Галичина». Откровенные неонацистские организации без проблем получают статус полноценных политических партий, как, например, вышеупомянутый «Национальный корпус», который спокойно и открыто призывает к насилию и убийству людей. Тем не менее, он не запрещен.

— Прошло семь лет после событий на Майдане в Киеве, которые привели к свержению президента Виктора Януковича. Можете ли вы оценить, что это принесло Украине и украинцам?

Скажу коротко, по пунктам. Сотни убитых и искалеченных на Майдане и 14 000 человек, погибших в войне на востоке Украины. Падение ВВП, рост внешнего долга и потеря территории в Крыму. Можно спорить о том, была ли это аннексия, но главное, что толчком послужили события на Майдане. Они не должны были произойти; можно было подождать пять месяцев и законно избавиться от президента Януковича в ходе надлежащих демократических выборов. Ничего не имею против, я никогда не был его поклонником. К чему привел Майдан? К падению уровня жизни, росту коррупции, в некоторых областях уже практически неконтролируемой преступности на улицах, беззаконию, неработающим судам, прокуратуре, полицейским органам.

— Удалось ли достоверно установить, кто стрелял в митингующих на Майдане в феврале 2014 года, а также в сотрудников силовых структур?

Это было установлено давно. Я полагаю, что спецслужбам Украины давно известно, кто стрелял по силовикам и по протестующим на Майдане. Однако у меня сложилось впечатление, что эта информация никогда не будет обнародована.

— В чем это проявляется?

Преследованием и наказанием за публикацию правды. Например, в моем обвинительном заключении о предполагаемой государственной измене меня также обвиняют в том, что я якобы совершил ее, опубликовав оперативную видеозапись из Дома профсоюзов в центре Киева на Майдане, где митингующие готовили взрывчатку. Это материалы следователей СБУ, которые мне удалось получить. Таким образом, по мнению правоохранительных органов, я совершил государственную измену, опубликовав это видео как порочащее «священную революцию Майдана».

— Одним из главных лозунгов Майдана было «возвращение в Европу». Как далеко продвинулась Украина на этом пути?

Украина отдалилась от Европы. Возможно, еще на сто лет. Как человек, живущий в эмиграции в Европе, я могу сказать это с абсолютной уверенностью. Ничего позитивного в жизнь Украины со стороны Европы не пришло.

— В 2019 году, перед выборами, вы основали политическую партию «Партия Шария». В то время вы публично заявили: «Мы собираемся наказывать». Кого вы собирались наказать?

Я хотел наказать тех, кто еще не наказан — бывшего президента Порошенко и людей из его окружения. Теперь понятно, что нужно наказать и Зеленского, потому что он делает все, чтобы переиграть Порошенко.

— Вы живете в эмиграции в ЕС. У ЕС хорошие отношения с Украиной. Вы не боитесь, что вас выдадут для судебного разбирательства на территории вашей собственной страны?

Если бы Европейский Союз предавал людей, которые свободно выражают свое мнение и публикуют факты о проступках политиков, то, возможно, его бы уже не существовало. Поэтому я не боюсь экстрадиции в Украину.

— Верите ли вы, что когда-нибудь сможете вернуться в Украину? И что должно произойти, чтобы это удалось?

Для того чтобы я мог вернуться в Украину, необходимо, чтобы закон о том, что людей нельзя убивать по политическим причинам, был в силе и реально соблюдался там. И в частности, СБУ не должна выполнять подобные приказы политиков.

Журналист и политик Анатолий Шарий родился в 1978 году. Он украинский журналист-расследователь, блогер и оппозиционный политик. В 2012 году, при правительстве президента Виктора Януковича, он стал первым украинским журналистом, получившим политическое убежище в Европейском Союзе. Он неустанно критикует коррупцию, хищение государственной казны и натравливание украинцев друг на друга. Его канал на YouTube имеет более 2,43 миллиона подписчиков. В 2019 году он основал политическую партию «Партия Шария». В прошлом году партия получила места на местных выборах в ряде крупных украинских городов, таких как Харьков, Мариуполь, Одесса. В феврале 2021 года ему было предъявлено обвинение в государственной измене, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют, например, в «пропаганде многоязычия» в Украине и критике деятельности УПА (Украинской повстанческой армии Степана Бандеры).