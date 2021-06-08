Как в Госдуме хотят дать право всем украинцам стать гражданами РФ

Вчера, 11 июня, в Госдуму внесли законопроект "О репатриации в Россию".

Инициатива призвана кардинально упростить получение гражданства РФ украинцами.

Документ в корне отличается от всех предыдущих упрощенок. Он не только облегчает вступление в российское гражданство, но и меняет сам механизм.

Главное - большую часть пути можно будет пройти без выезда на территорию РФ. И сделать это при желании смогут все, у кого есть паспорт Украины.

"Страна" детально описывает законопроект, анализирует его и рассказывает об аналогичном международном опыте.

Кто сможет стать репатриантом в Россию

Законопроект "О репатриации в России" №1191989-7 представлен как новый формат получения гражданства России теми, кто является "соотечественниками". Под последними понимаются и украинцы с белорусами. Связи с другими упрощенками - для жителей "ЛДНР", для носителей русского языка - он не имеет. То есть те программы действую параллельно.

Начнем с того, кто сможет получить гражданство России по программе репатриации (дословно слово переводится как "возвращение на Родину", - Ред.)

В документе это сформулировано так:

"Соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории Российской Федерации, из числа:

- лиц, проживающих в государствах - бывших республиках, входивших в состав СССР, получивших гражданство этих государств или ставших лицами без гражданства;

- выходцев (эмигрантов) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевших соответствующую гражданскую принадлежность и ставших гражданами иностранного государства или лицами без гражданства".

В России сегодня нет перечня народов, которые исторически проживали на территории РФ. В законопроекте предлагается, чтобы правительство его создало.

Причем первыми в список хотят включить "белорусский и украинский народы, связанные с государствообразующим народом (русскими) общностью исторической судьбы и культуры". Таким образом, все люди, у кого сейчас есть паспорт Украины и Беларуси, смогут принять участие в этой программе.

Это, очевидно, перекликается со скандалом вокруг законопроекта про "коренные народы" Украины, который сейчас жестко критикуют в России за то, что в число коренных народов не включили русских и многие другие народы, которые испокон веков живут в Украине (подробнее можно прочитать здесь).

То есть, Украина отказалась включить русских в перечень "коренных народов", а Россия включит украинцев в список народов, которые исторически проживали на территории РФ (по сути, аналог понятия "коренной народ").

Кто не сможет участвовать в программе репатриации?

Отказ сразу получат шесть категорий:

1) представившие поддельные документы либо сообщившие о себе заведомо ложные сведения;

2) кто лишен гражданства России;

3) "совершившие преступление против мира, человечества или другое тяжкое преступление, признаваемое таковым законодательством Российской Федерации";

4) если человек поддерживает, финансирует, планирует терроризм (экстремизм);

5) осужденным за преступления, которые признаны в России тяжкими или особо тяжкими;

6) имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как подать заявление и сколько ждать

Если гражданин не нашел себя в этом стоп-листе, он сможет подать одновременно два заявления - ходатайство о репатриации и заявление о выдаче вида на жительство. В оба документа разрешается вписать супруга и несовершеннолетних детей. Обязательно нужно указать, в какой регион России человек хочет переселяться.

От всех заявителей требуется знание русского языка на уровне, предполагаемом свободное общение "в семейно-бытовой и культурной сферах". Подтверждать знание языка будут не документально, а двумя способами:

- галочкой, поставленной в заявлении,

- в беседе с сотрудником консульства (если заявление подается в Украине) или МВД (если в России), который будет принимать документы.

Помимо двух заявлений и базовых документов (паспорта, свидетельств о рождении детей, браке и т.п.) нужно будет подать:

- подтверждение законного источника к существованию, позволяющего содержать себя и членов семьи в пределах прожиточного минимума в России (составляет 11 653 рубля; если человек работает неофициально, подойдет выписка счета из банка, - Ред.);

- справку об отсутствии наиболее опасных инфекционных заболеваний (входит ВИЧ, сифилис, туберкулез, - Ред.)

Относить заявления и документы нужно или в консульство России (если гражданин живет в Украине или любой другой стране мира), или в местное отделение МВД (если граждан уже находится на территории РФ). Отказываться от украинского гражданства у заявителя не будут просить.

При пребывании в Украине ответ человеку должен быть дан не более чем через 6 месяцев, если в России - не более 4 месяцев.

Если ответ отрицательный, гражданин может устранить претензии (если это возможно) и ходатайствовать о репатриации вновь.

Если прошение одобрено, украинец получит сертификат о признании репатриантом, вид на жительство и будет внесен в реестр репатриации (его создание предусмотрено в законопроекте, - Ред.). Если документы подавались в консульстве РФ в Украине, туда же идти за ВНЖ.

С сертификатом о праве репатриации в Россию и ВНЖ украинец может переехать в выбранный им регион России. Спустя девять месяцев после получения ВНЖ и проживания в РФ человек сможет ходатайствовать о вступлении в гражданство России. Время рассмотрения - три месяца.

Таким образом, срок получения паспорта РФ, если гражданин просит о репатриации на территории Украины - полтора года (18 месяцев), из которых 6 месяцев - ожидание ответа о включении в программу репатриации, 9 месяцев - минимальный срок с ВНЖ на руках, 3 месяца - ожидание паспорта.

Если на территории России - год и четыре месяца.

То есть в целом проект расширяет число тех, кто может претендовать на гражданство РФ, потенциально до десятков миллионов человек за счет граждан России и Белоруссии. Раньше у них такой возможности не было.

Подтекст законопроекта "О репатриации"

Законопроект "О репатриации", как уже писалось выше, выглядит как ответ российской власти на украинский законопроект "О коренных народах".

Буквально в эту среду Владимир Путин высказался о нем негативно и предположил, что переселиться из Украины вынуждены будут сотни тысяч или миллионы граждан. И через два дня регистрируется проект, который предусматривает такую возможность.

Автором стал депутат "Единой России" Константин Затулин, который давно выступает за массовую выдачу российского гражданства украинцам.

Срок получения паспорта РФ по программе репатриации больше в сравнении со всеми действующими упрощенками - полтора года. Но отличается тем, что начать получать гражданство смогут те, кто сейчас живет не в России. И даже тем, кто и не планирует там жить в дальнейшем.

Без выезда в РФ украинцу выдадут сертификат о праве репатриации и ВНЖ. После их получения гражданин сможет выехать на территорию России трижды:

- чтобы поставить российскую регистрацию в вид на жительство,

- чтобы подать документы на получение гражданства России,

- забрать паспорт РФ.

Далее гражданина никто не обязывает жить в РФ. Он может уехать в Украину или любую другую страну и пользоваться российским паспортом по мере необходимости (украинский паспорт у него никто отбирать не будет). Такая практика, например, широко распространена среди украинцев, которые имеют паспорта Украины и Израиля.

Важно и то, что сам по себе вид на жительство - это очень серьезный документ. Он дает почти все те же права, что есть у граждан. Например, беспрепятственный въезд в страну (актуально в условиях ковида и закрытых российских границах), право на бесплатную медицинскую страховку, образование, пенсии и так далее. И получить такой документ условный киевлянин сможет даже без выезда из Киева.

Не следует забывать и то, что программа репатриации решит проблемы всех украинцев, которые уже сейчас живут в России, но не могли подать документы на гражданство РФ из-за отсутствия оснований (родственников из России по восходящей линии, регистрация на неподконтрольных территориях Донбасса).

Впрочем, в 2021 году все описанное вряд ли вступит в силу. Законопроект только зарегистрирован в Госдуме. На следующей неделе пройдет последнее пленарное заседание нынешнего созыва. Потом депутаты уходят на каникулы. Соберутся они во второй половине сентября уже в новом составе, после парламентских выборов.

В тексте законопроекта записано, что он вступает в силу через 180 дней после принятия. Таким образом, если Госдума его будет рассматривать максимально быстро, то он может заработать лишь в первой половине 2022 года.

Как работают программы репатриации в разных странах мира

Этническую репатриацию придумали не сегодня и не в России. Это - одна из ключевых форм возвратной миграции, которая включает возвращение на историческую родину выехавших людей или их потомков.

Репатриацию используют в миграционной политике Германии, Греции, Венгрии, Польши, Израиля и других стран - в качестве инструмента наращивания демографического потенциала и поддержания этнической структуры населения.

В широком смысле репатриант - это лицо, которое решает добровольно переселиться в страну своего происхождения, национальности или гражданства с целью постоянного проживания по причинам социально-экономического или личного характера.

Как правило, под "этнической родиной" понимается регион или страна, с которым человек ассоциирует свое происхождение (даже если он не эмигрировали оттуда ранее). Связь определяется через этническую и/или религиозную идентификацию.

Например, власти Израиля в своих нормативно-правовых и законодательных актах, миграционной политике и программах переселения прямо используют такие понятия как "репатриация" и "репатриант".

Израильский закон о репатриации дает право на возвращение и получение израильского гражданства евреям и их детям, внукам, супругам, включая вдов и вдовцов. Для подтверждения еврейских корней необходимо предоставить оригинал свидетельства о рождении, свидетельство о браке родителей или ДНК-тест. В консульствах Израиля строгий подход к подтверждению еврейского происхождения и если претенденту отказывают в репатриации, повторная подача документов допускается редко.

Власти Германии запустили специальную программу для приема евреев, стремясь реабилитироваться за холокост и волны эмиграции евреев времен фашистского режима. Такой процесс считается условно возвратной миграцией в третью страну, которая открывается по этическим причинам. Также Германия после распада СССР приняла более миллиона "русских немцев".