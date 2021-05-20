Экс-глава "Моссада" рассказал о тайных операциях Израиля против Ирана

Бывший глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн рассказал о тайных операциях агентства против Ирана.

Его слова приводит BBC.

В частности, Коэн рассказал о хищении иранского ядерного архива. Тогда из страны были тайно вывезены 55 тысяч страниц свидетельств и 55 тысяч файлов о программе развития ядерного оружия под названием "Проект Амад".

Нетаньяху рассказал о документах на пресс-конференции в 2018 году, назвав их доказательством того, что Иран тайно пытался произвести ядерное оружие и сохранил необходимые для этого технологии. Иран это отрицал.

По словам Коэна, операция по вывозу архива планировалась два года. В ней участвовало 20 агентов "Моссада". Ни один из них не был гражданином Израиля.

Коэн следил за ходом операции из командного пункта в Тель-Авиве. Агенты пробрались на склад, где хранились документы, и должны были взломать более 30 сейфов. "Мы все очень волновались", - сказал он, добавив, что все оперативники живы и здоровы, хотя некоторых пришлось впоследствии эвакуировать из Ирана.

Также Коэн намекнул на причастность израильской разведки и к другим инцидентам, отношение к которым страна ранее не признавала.

Бывший глава израильской разведки рассказал о предприятии по обогащению урана в Натанзе. В Иране заявляли, что на предприятии начался пожар в результате диверсии. Объект был сильно поврежден. Иранское правительство обвинило Израиль в "ядерном терроризме".

Коэн сказал, что объект ему хорошо знаком, и он мог бы собственноручно провести журналиста в подземное помещение, "где находятся вращающиеся центрифуги". "То есть раньше они вращались, теперь этот подвал выглядит не так, как раньше," - добавил он.

Коэн упомянул и об убийстве ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого западные и израильские спецслужбы считали "отцом иранской атомной бомбы". В этом покушении, совершенном на шоссе в окрестностях Тегерана в ноябре прошлого года, Иран публично обвинил Израиль.

Бывший глава "Моссада" не стал ни подверждать, ни отрицать причастность спецслужбы к смерти ученого, но дал понять, что Израиль может быть причастен, отметив, что ученый в течение многих лет находился под прицелом "Моссада", потому что разведку беспокоили его экспертные познания в области ядерной физики.

"Если человек представляет угрозу для граждан Израиля, то он должен прекратить существование," - заявил Коэн, добавив, что если представляющий опасность объект "готов сменить род деятельности и не приносить нам больше вреда," то разведка может вычеркнуть его из списка целей.

Коэн был назначен главой внешней разведки Биньямином Нетаньяху в 2015 году. В "Моссаде" он начал работать с 1982 года, отучившись в университете в Лондоне. По его собственному признанию, за свою карьеру он сменил "сотни паспортов".