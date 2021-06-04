О расставании с женой Лялей официально заявил Святослав Вакарчук

Украинский певец и бывший глава "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что спустя более чем 20 лет совместной жизни расходится со своей женой – Лялей Фонаревой.

Об этом он написал в Facebook.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - сказал он.

Также Вакарчук поблагодарил возлюбленную за годы совместной жизни и поддержки.

"Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я безгранично благодарен ей за более 20 лет, что мы прошли вместе. За любовь, за мудрость и опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", - добавил он.

В то же время певец уточнил, что "жизнь продолжается" и он надеется, что каждому из них она подарит достаточно счастливых моментом. При этом журналистов и всех остальных он попросил обойтись без "дополнительных вопросов и дискуссий по данному поводу".