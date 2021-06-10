На сайте Нацполиции назвали фотографии девушек словом "шл@хи". Копы свалили все на компютер

На сайте Национальной полиции появилась новость о разоблачении группы сутенеров, которые занимались организацией секс-услуг.

При этом загруженнуе на сайт фотографию с задержанными секс-работницами и копами в полиции назвали словом "шл@хи".

На необычное название файла обратили внимание журналисты Громадського.

Они сразу обратились за комментарием в Нацполицию, там назвали произошедшее "ужасом", и нашли оригинальное объяснение. В том, что фотографию назвали словом "шл@хи", по заявлению копов, виноват, вероятнее всего, компьютер.

"Авторка материала на сайте полиции Ирина Прянишникова сказала нам, что, возможно, такую подпись к фото сделал сам "компьютер", то есть, ошибка возникла технически, мол, работники пресс-службы фото таким образом не подписывали", - описывают опыт общения с пресс-службой полиции журналисты Громадського.

Отметим, что на момент публикации фотографии в материале уже изменены на файлы с корректным названием.

Сама новость полиции - об очередной облаве на "бордель". Запрещенный бизнес организовала 31-летняя жительница Бориспольского района Киевской области, помогал ей 20-летний сожитель, администраторами работали две девушки 20-21 лет, прибыль "предприятия" составляла 30 тысяч гривен.