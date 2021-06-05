 

Как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей

События Сегодня, 18:2142
Как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей

В Польше украинских заробитчан начали вакцинировать прямо на границе. 

Для этого открыли специальные мобильные пункты вакцинации возле пунктов пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин". В пункте пропуска "Корчева-Краковец" кабинку для прививок поставили в пункте обслуживания пассажиров "Замехув" в 30 км от границы.

Прививка, убеждают поляки, добровольная, но тех, кто не согласен вакцинировать, ждет самоизоляция (если не делать тест).  

Сама вакцина бесплатная, платить нужно только за тест - 130 злотых (около 1 тыс. грн), который в любом случае нужно делать после пересечения границы, чтобы не проходить карантин. 

В центре "Медик", который организовал пункты вакцинации на границ, "Стране" сообщили, что там можно сделать прививки, зарегистрированные в ЕС - Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson).

Вторую дозу впоследствии можно получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

По словам польских медиков, при отсутствии очередей процесс одного человека в таком пункте будут привита за 30-40 минут: около 15 минут на тест и еще 15 - на заполнение анкеты, получение электронного направления и вакцинации.

Национальный фонд здоровья Польши компенсирует медикам расходы на "прививки заробитчан" - 62 злотых (около 460 грн) за вакцинированного.

Кроме тех, кто едет в Польшу на работу, привиться смогут студенты. Тех, кто едет по другим причинам, не будут вакцинировать.

Также украинцы в Польше могут привиться на общих основаниях - уже в самой стране.

В Минздраве Польши говорят, что для вакцинации в Польше (не на границе) иностранец, как и гражданин Польши, должен пройти специальную процедуру. Она предусматривает разговор с врачом первого контакта, который должен выписать е-направление на прививку. 

"То есть в случае осложнения, власть и страна останется "не при делах". Мол это был твой выбор. Я не думаю, что люди полностью обезопасены при таком выборе. 15 минут под осмотром врача - наверное, это шутка. Тем более, люди едут работать, и нелегко", - говорит нам живущая в Польше Светлана Тополина. 

И пока особого ажиотажа среди украинцев прививки в Польше не вызвали - на границе нам сказали, что в пунктах вакцинации нет очередей. Хотя наши источники в погранслужбе предполагают, что уже в ближайшее время, в разгар сезонных работ и с наплывом заробитчан (июль-август) очереди могут сильно вырасти - вакцинация может замедлить прохождение границы.   

Кстати, сами заробитчане рассказывают, что вакцинируют чуть ли не принудительно. 

"Друзья ехали 10 июня на заработки автобусом, на границе в "Шегини" пограничники зашли в салон и буквально приказали всем привиться. Одной женщине после процедуры стало плохо", - рассказал нам львовянин Олег Гулей. 

В пограничной службе Польши в беседе со "Страной" опровергли информацию о принудительной вакцинации. 

"Все происходит только с согласия гражданина", - сказали нам.

Как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей

Многие поляки рады, что заробитчан вакцинируют.

"Это очень хорошая новость еще и потому, что значительная часть этих работников в Украине не решилась бы добровольно вакцинироваться. А так вынуждены", - пишет в Facebook Константин Чавага -  владелец фирмы в Польше, где трудятся украинцы. 

А вот среди заробитчан - неоднозначные мнения о вакцинации на границе.

"Двойственное ощущение. Как будто хорошее дело, но мы как прокаженные, которых надо отмыть перед допуском к белым людям", - сетует в беседе с нами львовянин Тарас Грывул.

"Я рада такой возможности, и польской вакцине больше доверяю, чем украинской. Поэтому будут прививаться", - сказала нам тернопольчанка Галина Сенышин, которая в июле собирается на "ягоды" в Польшу. 

По опросу агентства трудоустройства Gremi Personal, 55% украинцев, которые в ближайшее время собираются в Польшу, намерены там вакцинироваться.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, граница, Польша, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В Киев на второй неделе вакцинации в МВЦ приехали люди из области. Образовались гигантские очереди.
В Киев на второй неделе вакцинации в МВЦ приехали люди из области. Образовались гигантские очереди.
5-июн-2021, 20:38
Центр вакцинации от коронавируса на стадионе заработал в Одессе
Центр вакцинации от коронавируса на стадионе заработал в Одессе
30-мая-2021, 14:55
Эксперт сообщила, через сколько месяцев после выздоровления от COVID-19 можно прививаться
Эксперт сообщила, через сколько месяцев после выздоровления от COVID-19 можно прививаться
28-мая-2021, 09:08
Границы для туристов из Евросоюза открывает Италия
Границы для туристов из Евросоюза открывает Италия
16-мая-2021, 12:28
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
16-апр-2021, 13:57

Последние новости

20:04
События
Астрономы обнаружили две гигантские экзопланеты вокруг звезды, похожей на Солнце
20:01
События
Учения на Прикарпатье: пулеметчики Нацгвардии "уничтожили пехоту противника"
19:58
События
Сильнее чем мы думали. Сверхмассивные черные дыры влияют на эволюцию Вселенной, - ученые
18:33
События
Генерал ВСУ заявил что Украине нужны ракеты, которые достанут до Урала
18:32
События
Таинственный мигающий объект обнаружили ученые недалеко от центра Млечного Пути
18:21
События
Как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей
18:13
События
О московском штамме коронавируса заговорили в России
18:05
События
На сайте Нацполиции назвали фотографии девушек словом "шл@хи". Копы свалили все на компютер
15:32
События
Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
15:30
События
О расставании с женой Лялей официально заявил Святослав Вакарчук
15:03
События
После падения с верхней полки умер пассажир поезда Рахов-Киев
11:53
События
Экс-глава "Моссада" рассказал о тайных операциях Израиля против Ирана
11:46
Политика
Еще $150 млн на "сохранение территориальной целостности" Пентагон выделит Украине
11:43
События
Как в Госдуме хотят дать право всем украинцам стать гражданами РФ
11:39
События
Анатолий Шарий дал открытое интервью ежедневной газете Чехии "Mlada Fronta Dnes"
09:15
События
Кто теперь будет управлять шахтами и заводами в "ДНР" и "ЛНР"
09:13
События
Президент России ответил на скандальный вопрос в интервью NBC
09:07
События
На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом
09:05
Спорт
Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче Евро 2020
09:03
События
У летучих мышей новый коронавирус родственный SARS-CoV-2 обнаружили китайские ученые

Новости ТОП-7

О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине5181
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 июня 20213041
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 июня 20212645
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 июня 20211765
Суд в Гааге показал маршрут "Бука", сбившего Boeing МН171553
Когда ждать новую волну коронавируса в Украине сообщил главный санврач1297
Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины517

Досуг

Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Статья рассказывает о том, на что стоит обратить внимание при выборе и покупке натуральной элитной и профессиональной косметики.
Вчера, 23:30115
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Узнаваемость продукции представляет собой весьма приоритетное направление для многих компаний. Они делают её не только визуальной привлекательной, но и оригинальной, чтобы потребитель всегда смог узнать изделия знакомого бренда среди другой продукции представленной на полках.
Вчера, 15:03140
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы.
Вчера, 14:51143
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
Для тогт, чтобы подчеркнуть свою женственность, стоит обратить на такой элемент гардероба, как платье. Всегда в моде остаются модели в горошек, которые подходят любой девушке. Самое главное - правильно выбрать размер и цвет. 
Вчера, 14:47209
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Удобным сервисом, функционал которого позволяет делать покупки товаров из любой категории торговой площадки Алиэкспресс, является Aliradar.
Вчера, 12:15135
Плюсы Android TV Box
Плюсы Android TV Box
Сейчас, когда мир приближается к цифровой эпохе, кабельное телевидение уступило место сайтам потокового вещания и другим сервисам, которые позволяют нам использовать Интернет для просмотра шоу и фильмов.
Вчера, 11:39129

События

Астрономы обнаружили две гигантские экзопланеты вокруг звезды, похожей на Солнце
Астрономы обнаружили две гигантские экзопланеты вокруг звезды, похожей на Солнце
Планеты вращаются вокруг звезды желтого карлика и находятся на расстоянии 352 световых года от нас.
Сегодня, 20:0414
Учения на Прикарпатье: пулеметчики Нацгвардии "уничтожили пехоту противника"
Учения на Прикарпатье: пулеметчики Нацгвардии "уничтожили пехоту противника"
В течении пяти дней нацгвардейцы тренировались противостоять силам условного противника как днем, так и ночью.
Сегодня, 20:0116
Сильнее чем мы думали. Сверхмассивные черные дыры влияют на эволюцию Вселенной, - ученые
Сильнее чем мы думали. Сверхмассивные черные дыры влияют на эволюцию Вселенной, - ученые
Черные дыры такие большие и мощные, что излучаемая ими энергия, может определять ландшафт звездных колыбелей и "звездных кладбищ" в окружающих их соседних галактиках.
Сегодня, 19:5821
Генерал ВСУ заявил что Украине нужны ракеты, которые достанут до Урала
Генерал ВСУ заявил что Украине нужны ракеты, которые достанут до Урала
Игорь Романенко считает, что выход нашей страны из Договора о ракетах средней и малой дальности – "вопрос времени".
Сегодня, 18:3362
Таинственный мигающий объект обнаружили ученые недалеко от центра Млечного Пути
Таинственный мигающий объект обнаружили ученые недалеко от центра Млечного Пути
Им оказалась звезда VVV-WIT-08, яркость которой то плавно снижается, то снова нарастает.
Сегодня, 18:3241
Как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей
Как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей
В Польше украинских заробитчан начали вакцинировать прямо на границе.
Сегодня, 18:2144
7 Днів