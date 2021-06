Таинственный мигающий объект обнаружили ученые недалеко от центра Млечного Пути

Им оказалась звезда VVV-WIT-08, яркость которой то плавно снижается, то снова нарастает. Эксперты считают, что они имеют дело с двойной звездной системой нового типа.

Примерно в 25 000 световых годах от Земли астрономы выявили странную гигантскую звезду, яркость которой почти исчезла на несколько месяцев, а потом снова появилась, пишет Science Alert.

Астрономы полагают, что звезда, названная VVV-WIT-08, может принадлежать к новому классу двойных звездных систем, где мигающий гигант, который в сотни раз больше Солнца, каждые несколько десятилетий затмевается невидимым орбитальным спутником.

Случай с VVV-WIT-08 довольно необычный. Хотя другие звезды демонстрировали подобные "провалы" в свете, но они не были такими сильными.

Виновником, по мнению астрономов, может быть другая звезда или планета, окруженная толстым непрозрачным диском пыли на длинной орбите вокруг VVV-WIT-08, которая полностью закрывает мигающего гиганта, когда он проходит перед нашим взглядом.

"Мы наблюдали темный, большой и вытянутый объект, проходящий между нами и далекой звездой, и можем только предполагать его происхождение", — отмечает астроном Сергей Копосов из Эдинбургского университета в Шотландии.

Изначально исследователи предположили, что перед гигантской звездой проходит какой-то неизвестный темный объект. Однако моделирование показало, что для реализации этого сценария должно быть невероятно большое количество совпадений.

Еще одна похожая звездная система известна давно — гигантская звезда Эпсилон Возничего, которая частично затмевается огромным диском пыли каждые 27 лет в течение 730 дней, но яркость ее снижается при этом только наполовину. Другим примером является двойная звездная система TYC 2505-672-1, обладающей рекордно длинным периодом затмения длительностью 69 лет.

Проект VISTA Variables in the Via Lactea выявил несколько других кандидатов, которые демонстрировали такое же поведение. Так как об этих звездах мало что известно, их еще предстоит детально изучить и описать.

Однако, что эксперт известно наверняка, так это то, что такая особенность звезды точно не ошибка. Затемнение также наблюдалось в эксперименте по оптическому гравитационному линзированию с использованием Варшавского телескопа в Чили, что означает, что это не был сбой. Данные показывают, что событие затемнения длилось примерно 200 дней, с почти симметричной кривой света, подавляя свет звезды на 97%.