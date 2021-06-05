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События Сегодня, 18:3361
Генерал ВСУ заявил что Украине нужны ракеты, которые достанут до Урала

Игорь Романенко считает, что выход нашей страны из Договора о ракетах средней и малой дальности – "вопрос времени".

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, считает, что Украине необходимо разработать собственные ракеты с большей дальностью.

Как заявил генерал-лейтенант в эфире Четвертого канала, Украина не должна полагаться лишь на помощь со стороны Североатлантического альянса, ей надо создавать свое высокоточное ракетное оружие.

Романенко напомнил, что на данный момент наша страна ограничена в производстве этих ракет в связи с подписанным Договором о ракетах средней и малой дальности, однако выход из этого соглашения, по его словам, – дело времени.

"Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — сказал Романенко.

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Теги: news, новости, Украина, Ракеты, 7dniv, 7dnivinfo, ВСУ  
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