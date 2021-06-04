Астрономы обнаружили две гигантские экзопланеты вокруг звезды, похожей на Солнце

Планеты вращаются вокруг звезды желтого карлика и находятся на расстоянии 352 световых года от нас.

Астрономы обнаружили систему из двух планет вокруг яркой звезды HD 152843, похожей на наше Солнце, сообщает sci-news.com.

HD 152843 — это звезда желтый карлик, расположенная примерно в 352 световых годах от нас в созвездии Геркулеса.

Эта звезда имеет примерно такую ​​же массу, как Солнце, но почти в 1,5 раза больше и немного ярче.

Внутренняя планета в системе HD 152843 примерно в 3,4 раза больше Земли и в 11,6 раза массивнее. Планета, которую назвали HD 152843b, совершает оборот вокруг своей звезды примерно за 12 дней.

Внешняя планета примерно в 5,8 раза больше Земли и в 27,5 раз массивнее, что делает ее суб-Сатурном. Планету назвали HD 152843c и период ее вращения вокруг звезды составляет от 19 до 35 дней.

"Изучая их вместе, обоих одновременно, действительно интересно понять, как такие планеты формируются и развиваются с течением времени", — говорит Нора Эйснер, докторант Оксфордского университета.

Астрономы определии наличие двух экзопланет, благодаря трем кратковременным сигналам исходящим из системы HD 152843. Два сигнала пришли с внутренней планеты, а другой — со второй, внешней планеты.

Чтобы убедиться, что сигналы исходят от именно от планет, а не из других источников, ученые воспользовались приборами HARPS-N в Telescopio Nazionale Galileo и прибором EXPRES в обсерватории Лоуэлла, чтобы подтвердить планетарную природу сигналов.

"Планеты системы HD 152843 слишком горячие и газообразные, чтобы поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, но они ценны для изучения, поскольку ученые узнают о диапазоне размеров возможных планет в нашей Галактике", — говорит Эйснер. "Мы маленькими шагами идем к главной цели – найти планету похожую на Землю".