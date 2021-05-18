В Харькове подросток жестоко избил девушку. Свидетели никак не реагировали на происшествие.

В Харькове 16-летний подросток жестоко избил девушку кулаками по лицу, находившиеся рядом люди никак не пытались ему помещать. Теперь подростку грозит судимость.

Об этом сообщил pамминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко обнародовал видео инцидента. На кадрах видно, как парень подходит к девушке и бьет ее кулаками по лицу, она падает на асфальт и пытается прикрыть голову руками, но его это не останавливает и он продолжает ее избивать. При этом рядом на лавке сидят трое человек, еще несколько ходят возле них, но никто не пытается защитить девушку.

Подростка зовут Тараник Александр Игоревич, он родился 17 августа 2004 года. По словам замминистра, его поймали сверстники и заставили на коленях просить прощения у избитых девушек.

"А теперь ещё придется ответить и перед законом и получить судимость. Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича, 17.08.2004? Откуда вся эта звериная жестокость?! Почему никто из подростков, кто был рядом даже не попытался остановить изувера? Во всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд", - написал Геращенко.

Видео 18+