За $28 миллионов приобрели полет в космос в компании богатейшего человека мира

Космическая компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon, американскому миллиардеру Джеффу Безосу, продала на аукционе место на туристический полет в космос. Его приобрели за 28 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNBC.

На данный момент имя покупателя не называется. Аукцион начинался с 4,8 млн долларов, но торги быстро повысились до отметки в 20 млн долларов, в итоге победитель аукциона приобрел место за 28 млн долл. Вырученные деньги будут направлены некоммерческой организации Blue Origin, которая ориентируется на образование.

Победитель аукциона отправится 20 июля в космос на ракете New Shepard, в компании Джеффа Безоса и его брата. Ракета должна доставить космическую капсулу с пассажирами на высоту более 100 км. В капсуле есть окна и люди смогут около трех минут в условиях невесомости смотреть за полетом, перед тем, как вернуться на Землю.