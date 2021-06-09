 

Почему Украина внезапно отдала $6 млн африканской стране

События Вчера, 22:3348
Почему Украина внезапно отдала $6 млн африканской стране

Украина, она из беднейших и погрязших в долгах стран Европы, обязалась "посильно помочь" Судану, одному из самых нищих государств Африки.

Международный валютный фонд обязал Украину выплатить часть долга африканского государства, которое не все украинцы с ходу найдут на карте, в размере 6 млн долларов.

Кабмин уже одобрил решение о направлении этих денег со специальных счетов Украины в МВФ (всего на этих счетах находится около 24 млн долларов, они накопились за счет отчисления процентов за пользование финансами фонда).

Решение можно считать необычным не только потому, что Украина сама нуждается в финансовой помощи, но и потому как в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер заявил, что Крым - российский, крымский референдум соответствует международному праву, и его результаты следует признавать.

Украина стала одной из двух десятков стран, которые "скинулись" Судану как одной из самых бедных стран-должников МВФ. "С миру по нитке" Фонд так же списывал долги Либерии в 2008 году и в 2020 году - Сомали.

Судан сейчас - единственная страна с просроченной задолженностью перед МВФ. А внесенные Украиной деньги обещают учесть в в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ.

Тем временем государственный долг самой Украины составляет более 90 миллиардов долларов. В этом году Киев должен вернуть МВФ почти 1,7 миллиарда долларов.

Разбирались, почему Украина согласилась погасить часть долга Судана и что вообще происходит в этой африканской стране.

"Не допустить строительства военной базы РФ"

Судан - государство в Восточной Африке с населением почти как в Украине (42 миллиона). Граничит, в частности, с Египтом, Эфиопией, и за счет своего географического положения, выхода к Красному морю, а также наличию полезных ископаемых (в первую очередь нефти) стал лакомым кусочком для мировых держав, у которых свои виды на эту африканскую страну.

В решении Киева помочь "дружественному Судану" эксперты усматривают большую политику. Списать долги МВФ согласился после появления информации о том, что Судан отказался размещать у себя российские военные базы.  

После этого Вашингтон пообещал стране поддержку с выплатой долгов на сумму порядка одного миллиарда долларов, а также еще 2 миллиарда выделил на закупку вакцин от коронавируса. Официальная причина - восстановление "суверенного иммунитета Судана" и исключение страны из списка спонсоров терроризма (этот статус, который действовал почти три десятилетия, давил на экономику Судана и ограничивал его возможности по получению помощи). 

После революции 2019 года, когда местная армия и митингующие свергли режим президента Омара аль-Башира, Суданом стали управлять переходное правительство и суверенный совет. Однако новому Кабмину не удалось стабилизировать ситуацию в стране.

Почему Украина внезапно отдала $6 млн африканской стране

Чтобы разрешить острый кризис, восточноафриканские политики обратились за помощью к Вашингтону.

"Судан несколько месяцев вел переговоры с США и выплатил несколько сотен миллионов долларов компенсации жертвам нападений "Аль-Каиды" на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году. После чего Вашингтон обязался простить долги Судана на миллиард. Четыре года США сняли с Судана санкции, которые действовали 20 лет санкции и разрушили экономику, но Судан продолжал числиться одни из спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, а это влечет за собой ограничения на получение международной помощи. И вот сейчас страну исключили из этого списка. Более того, США начали активно помогать суданцам по разным направлениям - от открытия клиник до стипендий студентов и раздачи продуктовых наборов. В то же время в Судане пересекаются интересы нескольких мировых держав - США, России, Турции и Китая, который активно инвестирует в африканские страны (для Судана - это миллиарды долларов) и занимается на континенте добычей ископаемых. В свою очередь Россия также претендует на ресурсы Судана и планирует построить там военную базу. Есть версия, что за решением списать Судану долги стоят некие договоренности с США, в том числе по блокированию строительства базы россиян", - рассказала "Стране" Айя Эльмилейк, уроженка Судана и журналист "Аль-Джазиры".  

Издание Al Arabiya сообщило о том, что Судан якобы заморозил строительство объекта до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны, и с тех пор вопрос подвис.

В то же время представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд заявил, что не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море.

В России называют несколько причин для строительства военной базы РФ в Судане. Одна из них - контроль за безопасностью и судоходством в акваториях Красного моря и Индийского океана (раньше у России были военные объекты в Эфиопии и Йемене). Кроме того, база признана стать одной из точек обороны РФ на дальних рубежах. 

"В США озаботились Суданом не просто так. Один из целей - не допустить усиления влияния России в Африке, а также желание самим расширить свое присутствие на континенте, который уже активно осваивает другой соперник Вашингтон - Китай. А оплачивать долги Судана заставили западных союзников и подконтрольные страны вроде Украины. И на этом фоне признание суданским послом Крыма российским - это уже мелочи", - сказал нам источник в дипломатических кругах.  

"Конец эпохи бедности"

В украинском Кабмине объясняют, что согласие на использование части средств с резервов в МВФ на помощь Судану "позволит усилить международный имидж Украины как надежного делового партнера". Однако многие в Украине далеко не так оптимистичны на счет помощи Судану. 

"Наша горячо любимая и заботливая власть (сарказм) оказала финансовую помощь Судану в размере 6 миллионов долларов - 162 540 000 гривен. С х.ра ли? Ответ сформирован два года назад, во время президентских выборов. Зеленский же обещал конец эпохи бедности? Обещал! Он где-то говорил про Украину? Нет! Никакого вранья, и выполнение предвыборных обещаний в одном флаконе. Тем временем, долг бюджета по выплатам военнослужащим уже приблизился к отметке в миллиард гривен. Военнослужащим Украины, не Судана", - пишет в "Живом журнале" пользователь gorlis_gorsky.

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Теги: news, Новости, Украина, Африканская, страна, Судан, помощь, 7dniv, 7dnivinfo  
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